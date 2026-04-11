Logo
Large banner

Dodik: Neka nas praznik Hristovog Vaskrsenja podstakne na međusobno razumijevanje i praštanje

Autor:

ATV
11.04.2026 10:13

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV

Povodom nastupajućeg i sveradosnog praznika Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista, upućujem vam najsrdačnije čestitke, uz molitvene želje za mir, zdravlje, ljubav i duhovnu radost, poručio je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

- Neka praznik Hristovog Vaskrsenja donese snagu vjere, nadu u bolje sutra i podstakne nas na međusobno razumijevanje, praštanje i zajedništvo. U ovim svetim danima, podsjetimo se vječnih vrijednosti koje nas okupljaju i vode ka dobru, slozi i duhovnom uzrastanju- napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Саво Минић

Republika Srpska

Savo Minić uputio čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika

Sa željom da ove praznične dane provedete okupljeni oko svojih najbližih i najdražih, kaže Dodik uz molitvu i zdravicu i za našu Republiku Srpsku.

- Koja je glavni i jedini garant našeg opstanka, pozdravljam vas sveradosnim pozdravom: HRISTOS VASKRSE - VAISTINU VASKRSE - napisao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Čestitka

Vaskrs

Republika Srpska

vjerski praznici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Društvo

Patrijarh Porfirije: Sišavši u ad, Gospod sišao u centar našeg neprijatelja i iznutra ga pobijedio

2 h

0
Чекић на столу поред осталог алата.

Region

Nakon svađe čekićem izudarao čovjeka po glavi

3 h

0
Коментаре на Инстаграму сада можете мијењати, али постоји један услов

Nauka i tehnologija

Komentare na Instagramu sada možete mijenjati, ali postoji jedan uslov

3 h

0
Мајкл Џексон на црвеном тепиху раширених руку.

Svijet

Majkl Džekson posthumno optužen za silovanje djece

3 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.

Republika Srpska

Savo Minić uputio čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika

2 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: U slozi i zajedništvu pronaći oslonac za napredak

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao Stevanoviću izbor na mjesto predsjednika parlamenta Slovenije

17 h

0
Доналд Трамп Млађи и Игор Додик

Republika Srpska

Objavljen video rezime Trampove posjete Banjaluci: Potvrđen značaj Srpske

19 h

12

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

51

Muškarci, obratite pažnju: Ovo su jasni znakovi da vas žena više ne voli

12

37

Pucao na mladića na ulici, dokrajčio ga u kafani gd‌je se sakrio

12

29

Trišić Babić: Neka nas vaskršnja radost podsjeti na neprolazne vrijednosti praštanja

12

28

Djevojka (19) poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

12

26

Tragedija: Sletio kamionom u Unu, nije mu bilo pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner