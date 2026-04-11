Dodik: Neka nas praznik Hristovog Vaskrsenja podstakne na međusobno razumijevanje i praštanje

Povodom nastupajućeg i sveradosnog praznika Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista, upućujem vam najsrdačnije čestitke, uz molitvene želje za mir, zdravlje, ljubav i duhovnu radost, poručio je lider SNSD-a, Milorad Dodik.
- Neka praznik Hristovog Vaskrsenja donese snagu vjere, nadu u bolje sutra i podstakne nas na međusobno razumijevanje, praštanje i zajedništvo. U ovim svetim danima, podsjetimo se vječnih vrijednosti koje nas okupljaju i vode ka dobru, slozi i duhovnom uzrastanju- napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Sa željom da ove praznične dane provedete okupljeni oko svojih najbližih i najdražih, kaže Dodik uz molitvu i zdravicu i za našu Republiku Srpsku.
- Koja je glavni i jedini garant našeg opstanka, pozdravljam vas sveradosnim pozdravom: HRISTOS VASKRSE - VAISTINU VASKRSE - napisao je Dodik.
Povodom nastupajućeg i sveradosnog praznika Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista, upućujem vam najsrdačnije čestitke, uz molitvene želje za mir, zdravlje, ljubav i duhovnu radost. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 11, 2026
Neka praznik Hristovog Vaskrsenja donese snagu vjere, nadu u bolje sutra i podstakne nas na međusobno…
