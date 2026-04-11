Komentare na Instagramu sada možete mijenjati, ali postoji jedan uslov

Instagram je konačno omogućio korisnicima izmjenu komentara na objavama, ali je ta mogućnost ograničena na rok od 15 minuta nakon objavljivanja.

Ova opcija funkcioniše slično kao izmjena poruka, koju je aplikacija uvela 2024. godine - čak 11 godina nakon što su direktne poruke (DM) prvi put predstavljene na ovoj platformi 2013. godine.

Kako izmijeniti komentar?

Proces je vrlo jednostavan, ali treba imati na umu da možete mijenjati isključivo komentare koje ste ostavili sa svog naloga.

Dovoljno je da dodirnete riječ "uredi" ispod svog komentara.

Otvoriće se polje za tekst gdje možete izmijeniti ili dopuniti napisano.

Pritisnite plavu oznaku za potvrdu kako biste sačuvali promjene.

Iz kompanije Meta navode da se komentari mogu mijenjati neograničen broj puta unutar tih 15 minuta, što ostavlja prostor za dodatne ispravke ukoliko su vam potrebne.

Niz promjena u aplikaciji

Ova novina je samo posljednja u nizu izmjena koje je Meta uvela tokom posljednjih mjesec dana. Ranije u martu, kompanija je najavila uklanjanje end-to-end enkripcije iz Instagram poruka, dok je krajem mjeseca počelo testiranje usluge Instagram Plus. Riječ je o pretplatničkom servisu koji otključava nove mogućnosti za Stori format, prenosi B92.