Ove nuspojave će astronauti doživjeti prilikom povratka na Zemlju

10.04.2026 20:14

На овој слици са видеа који је обезбиједила НАСА, астронаути мисије Артемис II, с лева на десно, Рид Вајзман, Џереми Хансен, Кристина Кокс и Виктор Гловер окупљају се за интервју на путу ка Мјесецу у суботу, 4. априла 2026. године.
Astronauti misije Artemis 2 danas, 10. aprila se vraćaju na Zemlju nakon istorijskog desetodnevnog putovanja oko Mjeseca, a njihova letjelica trebalo bi da se spusti u Tihi okean. Ipak, njihov posao tu ne završava jer ih nakon povratka čeka prilagođavanje na Zemljinu gravitaciju, a ona donosi i niz posljedica za tijelo.

Spuštanje kapsule Orion očekuje se večeras nedaleko od obale San Diega. Prema NASA, kapsula bi trebalo da se spusti u 8.07 naveče po istočnoameričkom vremenu, što je 2.07 po našem vremenu, u noći na subotu 11. aprila.

Prije samog spuštanja posada će ući u Zemljinu atmosferu brzinom od oko 40.000 kilometara na sat. Pritom će se osloniti na napredni toplotni štit koji će ih štititi od ekstremnih temperatura. Riječ je o prvoj američkoj misiji s ljudskom posadom oko Mjeseca u više od 50 godina. Ako sve prođe prema planu, četvoro astronauta i njihova kapsula trebalo bi da završe u okeanu nedugo nakon 2 sata ujutro po našem vremenu.

Nakon spuštanja u more astronauti će ugasiti sisteme u kapsuli i pričekati dolazak spasilačkih timova. Za sigurno izvlačenje posade iz Oriona zaduženi su NASA i američka vojska.

U operaciji će učestvovati četiri helikoptera, dva za spašavanje i dva za snimanje. Jedan od njih postaviće stabilizacioni prsten oko kapsule kako bi je održao u uspravnom položaju. Zatim će astronaute jednog po jednog u korpi podići i prevesti na obližnji brod američke mornarice USS Džona P. Murtha. Tamo će proći prve ljekarske preglede prije nego što budu vraćeni na kopno i potom otputuju u Hjuston.

Kako boravak u svemiru utiče na tijelo?

Iako je posada Artemisa 2 provela relativno kratko vrijeme u svemiru, deset dana u bestežinskom stanju ipak će ostaviti traga na njihovim tijelima. NASA navodi da astronauti tokom boravka u mikrogravitaciji redovno vježbaju kako bi očuvali gustinu kostiju, snagu mišića i rad krvotoka, ali i da se tijelo nakon povratka mora ponovo priviknuti na Zemljinu gravitaciju.

Kako bi ublažili gubitak mišićne mase, astronauti su tokom misije redovno vježbali pomoću uređaja nazvanog zamašnjak. S obzirom da je kapsula Orion prilično skučena, oprema za vježbanje morala je biti kompaktna. Zamašnjak je višenamjenski uređaj koji podsjeća na spravu za veslanje. Astronaut Džeremi Hansen prije lansiranja objasnio je da se može koristiti za različite vježbe, uključujući čučnjeve, mrtvo dizanje, bicepse i razna povlačenja.

Iskustva drugih astronauta s povratkom

Osim gubitka mišićne mase, astronauti se po povratku često suočavaju i s problemima s ravnotežom. NASA je ranije objavila da se nakon dužeg boravka u mikrogravitaciji povratnici često osjećaju nestabilno i da im Zemlja djeluje neobično "teško", dok nekima oporavak traje danima, a nekima i duže.

NASA-ina astronautkinja Džasmin Mogbeli, koja se 2024. vratila s duge misije, opisala je svoje iskustvo riječima da je bilo "gotovo nemoguće hodati pravo zatvorenih očiju". Njen kolega, astronaut Evropske svemirske agencije Andreas Mogensen, rekao je da se prva dva dana osjećao nestabilno i da mu se vrat brzo umarao od držanja glave.

NASA-ina astronautkinja Jeanette Epps, koja se vratila u oktobru 2024., istakla je da je najveći izazov ponovo se naviknuti na Zemljinu gravitaciju i da se treba kretati i vježbati svaki dan, bez obzira na iscrpljenost.

