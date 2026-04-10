Učenica (12) zarila drugarici makaze u vrat u osnovnoj školi

Jedna 12-godišnja učenica povrijedila je svoju drugaricu makazama po vratu tokom svađe u osnovnoj školi u italijanskom regionu Piza, prenijela je danas TV Rai.

Kako se navodi, incident se dogodio tokom časa fizičkog vaspitanja.

Prema prvim izvještajima, napad se dogodio u kupatilu, gdje je djevojčica namamila svoju drugaricu, prije nego što joj je zabola makaze u vrat.

Povrijeđena učenica je hospitalizovana, ali njene povrede nisu opasne po život.

Uzrok napada je pod istragom, a djevojčica koja je izazvala incident odvedena je u stanicu karabinjera sa roditeljima.

(Tanjug)