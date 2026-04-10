Donald Tramp dao novi ultimatum Iranu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je za "Njujork post" da se američki ratni brodovi ponovno pune "najboljom mogućom municijom kao pripremu za nastavak napada na Iran ako mirovni pregovori u Pakistanu ne uspiju".

Trampova izjava dolazi u trenutku dok se potpredsjednik SAD Džej Di Vens uputio u Islamabad na završne mirovne pregovore.

Svijet Amerika razmatra kazne za NATO saveznike

Vens će se u pakistanskoj prijestonici pridružiti posebni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner. Pregovori se održavaju usljed dvonedjeljnog primirja dogovorenog u utorak.

Na pitanje da li vjeruje u uspjeh pregovora, Tramp je u telefonskom intervjuu rekao:

"Znaćemo za otprilike 24 sata. Uskoro će sve biti jasno".

Prijeti vojnom akcijom

"Spremni smo za novi početak. Punimo brodove najboljom municijom, najboljim oružjem koje je ikad napravljeno, čak i boljim od onoga kojim smo ih prije uništili", poručio je Tramp.

"Punimo ih najboljim oružjem ikad stvorenim, čak i naprednijim od onoga koje smo koristili za njihovo potpuno uništenje. A ako ne postignemo dogovor, upotrijebićemo ih, i to vrlo djelotvorno", dodao je.

Ključne tačke pregovora

Očekuje se da će se pregovori koncentrisati na američke zahtjeve da Iran preda oko 450 kilograma obogaćenog uranijuma, koji je navodno duboko zakopan, kao i da ponovo otvori Ormuski moreuz za međunarodni promet.

Tenis Alkaraz učinio ono što nisu uspjeli Đoković, Federer i Nadal

Tramp je naglasio da je ponovno otvaranje moreuza ključna komponenta bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre, iako je malo brodova prošlo otkako su SAD prekinule bombardovanje Irana.

Ostale važne teme uključivaće prekid iranske podrške regionalnim saveznicima, status programa balističkih raketa i zahtjev Teherana za ukidanjem američkih sankcija.

Sumnje u iransku iskrenost

Iransku delegaciju u Islamabadu trebalo bi da predvodi ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsjednik parlamenta Mohamed Baker Kalibaf. Arakči je u predratnim pregovorima insistirao na tome da Iran ima neotuđivo pravo na obogaćivanje uranijuma.

Fudbal Poznato ko će prenositi utakmice BiH sa Mundijala

"Imamo posla s ljudima za koje ne znamo govore li istinu ili ne", rekao je Tramp i nastavio:

"Nama u lice govore da se rješavaju svog nuklearnog oružja i da je sve nestalo. A onda izađu pred novinare i kažu: 'Ne, mi bismo željeli da obogaćujemo uranijum. Vidjećemo".