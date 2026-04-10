Donald Tramp dao novi ultimatum Iranu

Autor:ATV
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je za "Njujork post" da se američki ratni brodovi ponovno pune "najboljom mogućom municijom kao pripremu za nastavak napada na Iran ako mirovni pregovori u Pakistanu ne uspiju".
Trampova izjava dolazi u trenutku dok se potpredsjednik SAD Džej Di Vens uputio u Islamabad na završne mirovne pregovore.
Vens će se u pakistanskoj prijestonici pridružiti posebni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner. Pregovori se održavaju usljed dvonedjeljnog primirja dogovorenog u utorak.
Na pitanje da li vjeruje u uspjeh pregovora, Tramp je u telefonskom intervjuu rekao:
"Znaćemo za otprilike 24 sata. Uskoro će sve biti jasno".
"Spremni smo za novi početak. Punimo brodove najboljom municijom, najboljim oružjem koje je ikad napravljeno, čak i boljim od onoga kojim smo ih prije uništili", poručio je Tramp.
"Punimo ih najboljim oružjem ikad stvorenim, čak i naprednijim od onoga koje smo koristili za njihovo potpuno uništenje. A ako ne postignemo dogovor, upotrijebićemo ih, i to vrlo djelotvorno", dodao je.
Očekuje se da će se pregovori koncentrisati na američke zahtjeve da Iran preda oko 450 kilograma obogaćenog uranijuma, koji je navodno duboko zakopan, kao i da ponovo otvori Ormuski moreuz za međunarodni promet.
Tramp je naglasio da je ponovno otvaranje moreuza ključna komponenta bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre, iako je malo brodova prošlo otkako su SAD prekinule bombardovanje Irana.
Ostale važne teme uključivaće prekid iranske podrške regionalnim saveznicima, status programa balističkih raketa i zahtjev Teherana za ukidanjem američkih sankcija.
Iransku delegaciju u Islamabadu trebalo bi da predvodi ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsjednik parlamenta Mohamed Baker Kalibaf. Arakči je u predratnim pregovorima insistirao na tome da Iran ima neotuđivo pravo na obogaćivanje uranijuma.
"Imamo posla s ljudima za koje ne znamo govore li istinu ili ne", rekao je Tramp i nastavio:
"Nama u lice govore da se rješavaju svog nuklearnog oružja i da je sve nestalo. A onda izađu pred novinare i kažu: 'Ne, mi bismo željeli da obogaćujemo uranijum. Vidjećemo".
