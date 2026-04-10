Vatra buknula u centru grada: Hitno evakuisani gosti iz hotela

Veliki požar izbio je u hostelu u Milanu, zbog čega je evakuisano oko 80 ljudi, dok su vatrogasci brzom reakcijom spriječili širenje vatre i izbjegnute su teže posljedice.

Požar je izbio u hostelu "Babila & Bistro" u četvrti Konzervatorio, a stub gustog dima izdigao se iznad zgrade, primoravši na evakuaciju osoblje i goste, prenio je Milano tudej.

Nekoliko timova milanske vatrogasne službe hitno je reagovalo na licu mjesta. Zahvaljujući brzoj reakciji, do sada nisu prijavljene ozbiljne povrede, ili trovanja dimom.

Prema preliminarnim izvještajima, požar je izbio u jednoj od hotelskih soba, zahvativši najprije dušeke, a zatim se brzo proširio na podove.

Vatrogasci i osoblje su brzo ugasili plamen, sprečavajući širenje požara na ostatak hostela koji se nalazi u istorijskom kompleksu. Uzrok požara tek treba da se utvrdi, a tehničari su na licu mjesta kako bi obavili rutinske inspekcije i provjerili bezbjednost objekta.

(Tanjug)