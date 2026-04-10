Vatra buknula u centru grada: Hitno evakuisani gosti iz hotela

10.04.2026 18:26

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Veliki požar izbio je u hostelu u Milanu, zbog čega je evakuisano oko 80 ljudi, dok su vatrogasci brzom reakcijom spriječili širenje vatre i izbjegnute su teže posljedice.

Požar je izbio u hostelu "Babila & Bistro" u četvrti Konzervatorio, a stub gustog dima izdigao se iznad zgrade, primoravši na evakuaciju osoblje i goste, prenio je Milano tudej.

Nekoliko timova milanske vatrogasne službe hitno je reagovalo na licu mjesta. Zahvaljujući brzoj reakciji, do sada nisu prijavljene ozbiljne povrede, ili trovanja dimom.

ilu-nesanica-telefon-krevet-29082025

Zdravlje

Posljedice mogu biti ozbiljne: Evo šta se dešava sa tijelom kada ne spavamo

Prema preliminarnim izvještajima, požar je izbio u jednoj od hotelskih soba, zahvativši najprije dušeke, a zatim se brzo proširio na podove.

Vatrogasci i osoblje su brzo ugasili plamen, sprečavajući širenje požara na ostatak hostela koji se nalazi u istorijskom kompleksu. Uzrok požara tek treba da se utvrdi, a tehničari su na licu mjesta kako bi obavili rutinske inspekcije i provjerili bezbjednost objekta.

(Tanjug)

Pročitajte više

Бијела кућа у Вашингтону.

Svijet

Amerika razmatra kazne za NATO saveznike

4 h

0
Дерби меч 23. кола између Борца и Сарајева

Fudbal

Koliko su klubovi u BiH dali za plate igrača

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Ruskinja uhapšena u Budvi po Interpolovoj potjernici: Prijeti joj deset godina robije

4 h

0
Беба

Srbija

Beba rođena na benzinskoj pumpi: Objavljena prva fotografija iz vozila Hitne pomoći

5 h

0

Više iz rubrike

Бијела кућа у Вашингтону.

Svijet

Amerika razmatra kazne za NATO saveznike

4 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Misteriozna poruka Trampa pred početak pregovora

5 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban uoči izbora: U nedjelju ne biramo samo vladu, već i sudbinu naše zemlje

5 h

0
Авион Рафал, француски борбени авион

Svijet

Srušio se francuski vojni avion

6 h

0

Pucnjava u centru grada: Tragovi krvi vidljivi na trotoaru

Poraz Partizana u meču koji je bio u znaku Bujoševića

Šta znači ako se probudite između 3 i 4 sata ujutru?

Svenja uhapšen nakon osam mjeseci bjekstva

Milan Stanković na Veliki petak prekinuo šutnju

