Beba rođena na benzinskoj pumpi: Objavljena prva fotografija iz vozila Hitne pomoći

Ljepota života. Ovim riječima je gradska opština Sopot opisala fotografiju iz vozila Hitne pomoći koja je zbrinula novorođenu bebu i mamu sa benzinske pumpe u Sopotu.

"Postoje trenuci koji nas podsjete koliko je život čudesan i lijep. Oko 18.20 časova, 9. aprila, na benzinskoj pumpi na auto-putu kod Malog Požarevca, na svijet je došao jedan mali dječak, donoseći neizmjernu radost svojim roditeljima", navode u opštini, pa dodaju:

"Još jedan novi stanovnik naše planete, a kome će se kao mjesto rođenja voditi Mali Požarevac – jedan neobičan početak jedne velike životne priče.

Ekipa Hitne službe Doma zdravlja u Sopotu reagovala je odmah po prijavi i u najkraćem roku stigla na lice mjesta, gdje je porođaj već bio završen. Sa pažnjom, smirenošću i istinskom posvećenošću, preuzeli su brigu o hrabroj mami i novorođenčetu, obezbijedivši im siguran i miran put do porodilišta.

U ovakvim trenucima najbolje se vidi prava vrijednost ljudi koji brinu o nama – ne samo kroz znanje i profesionalnost, već i kroz ljudskost, toplinu i osjećaj sigurnosti koji pružaju.

U ovoj akciji učestvovali su doktorka Milica Stijović, medicinska sestra Aleksandra Đorđević Pavlović ivozač Dragan Savkić.

Od srca čestitamo ponosnim roditeljima i želimo da dječak odrasta zdrav, srećan i okružen ljubavlju, uz bezbroj lijepih trenutaka koji su tek pred njim.

Ponosni smo na našu Hitnu službu i Dom zdravlja u Sopotu – jer u najvažnijim trenucima, oni nisu samo prvi, već su i najsigurnija podrška", ponosno zaključuju na kraju.

