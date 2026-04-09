"Umjesto čestitke - nasilje": Kurtijeva policija skinula srpske trobojke

Autor:

ATV
09.04.2026 23:02

Foto: Printscreen/Youtube/Kosovo online

Nove zastave Srbije, koje su danas postavljene u Gračanici uoči Vaskrsa, večeras se uklanjaju uz asistenciju takozvane Kosovske policije.

Gradonačelnik Gračanice Novak Živić istakao je da je ovo još jedan brutalan pritisak na preostale Srbe.

Živić je rekao da u uklanjanju zastava asistira Kosovska policija iz Prištine i da mu je rečeno da se sve radi po naredbi ministra za lokalnu samoupravu Eljberta Krasnićija.

"Ovo je još jedan pokazatelj kako se vlasti u Prištini ponašaju prema Srbima. Dok se u Prištini i ostalim većinski albanskim sredinama albanske zastave vijore na svakom koraku, u Gračanici smeta sve ono što podsjeća na Srbe", rekao je Živić, apelujući na međunarodnu zajednicu da hitno reaguje.

Petković: Kurti želi zatiranje svih srpskih tragova

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, naredivši uklanjanje srpskih trobojki uoči najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, nastavio sa provokacijama i kršenjem osnovnih prava srpskog naroda.

"Dok Kurtiju ne smetaju zastave takozvane velike Albanije na koju stalno poziva, smeta mu sve srpsko. To je večeras u Gračanici po ko zna koji put demonstrirao slanjem svoje policije iz Prištine sa naredbom da se skinu srpske zastave postavljene uoči velikog pravoslavnog praznika", naveo je Petković.

On dodaje da je na taj način Kurti dokazao da mrzi sve srpsko i da ne želi ni mir ni suživot, već tenzije i zatiranje svih srpskih tragova sa Kosova i Metohije.

Nova čestitka Srbima - nasiljem

Petković podsjeća da je ista ta Kurtijeva policija za Božić u Kosovskoj Mitrovici branila Srbima da postave poruku "Mir Božji, Hristos se rodi", a da sada novim nasiljem želi da im "čestita" Vaskrs.

"Ovaj Kurtijev potez je u suprotnosti sa svim međunarodnim aktima koji regulišu slobodno isticanje nacionalnih simbola i jasno pokazuje da on želi otvoreni progon Srba. Međunarodna zajednica ne smije biti nijemi posmatrač gaženja osnovnih prava Srba, i to baš u danu kada se u Savjetu bezbjednosti UN održava sjednica posvećena situaciji na KiM", poručio je direktor Kancelarije za KiM, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

