Podignuta optužnica protiv muškarca koji je pucao ispred Skupštine Srbije

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv V.A. (71) zbog postojanja opravdane sumnje da je 22. oktobra pošle godine ispred Doma Narodne skupštine, pucajući iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, pokušao da liši života oštećenog M.B.

Potom je nastavio da ispaljuje projektile, izazvao požar i doveo u opasnost život i tijelo više ljudi.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično djelo, kao i jer je za krivično djelo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posljedice krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Takođe je predloženo da sud okrivljenog oglasi krivim i kazni ga po zakonu.

Stavljen je i predlog da nakon održanog glavnog pretresa sud okrivljenom izrekne mjeru bezbjednosti –Obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Postoji opravdana sumnja da je V.A. 22. oktobra prošle godine oko 10.15 časova ispred Doma Narodne skupštine, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usljed psihoorganske razgradnje ličnosti u nivou blagog kognitivnog poremećaja, sa značajnijim ispadom egzekutivnih funkcija, koji boluje od organskog poremećaja raspoloženja, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M.B.

Neovlašćeno noseći pištolj marke "Melior" i 23 komada municije, okrivljeni je došao do šatora postavljenih na kolovozu ispred Doma Narodne skupštine, pa je ušao u drugi šator u nizu, gledano iz pravca njegovog kretanja.

Nakon što je oštećeni M.B. došao do šatora, kako bi proverio ko se nalazi unutra, V.A. je u pravcu oštećenog M.B. ispalio više projektila iz pištolja, od kojih je jedan pogodio oštećenog u desnu nogu koji se potom bacio unazad na drvene palete ispred šatora.

Tom prilikom oštećeni M.B. je zadobio ustrelinu desne noge, koja predstavlja tešku tjelesnu povredu opasnu po život, čiji smrtni ishod je bio spriječen adekvatnim i pravovremenim medicinskim postupcima.

V.A. je potom, dok se još uvijek nalazio u šatoru, upotrebom vatrenog oružja i požarom izazvao opasnost za život i tijelo ljudi i to oštećenog M.B, kao i N.P. i T.S, koji su se nalazili u blizini i koji su pružali pomoć M.B, te i drugih NN lica koja su se nalazila u neposrednoj blizini šatora.

On je nastavio da ispaljuje projektile u različitim pravcima, a potom je na neutvrđen način zapalio unutrašnjost šatora koji je počeo da gori.

Po izlasku iz šatora V.A. su prišli policijski službenici koji su se nalazili ispred zgrade Doma Narodne skupštine.