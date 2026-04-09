Logo
Large banner

Podignuta optužnica protiv muškarca koji je pucao ispred Skupštine Srbije

Izvor:

Tanjug

09.04.2026 14:51

Komentari:

0
Foto: Printscreen/X

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv V.A. (71) zbog postojanja opravdane sumnje da je 22. oktobra pošle godine ispred Doma Narodne skupštine, pucajući iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, pokušao da liši života oštećenog M.B.

Potom je nastavio da ispaljuje projektile, izazvao požar i doveo u opasnost život i tijelo više ljudi.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično djelo, kao i jer je za krivično djelo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posljedice krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Takođe je predloženo da sud okrivljenog oglasi krivim i kazni ga po zakonu.

Stavljen je i predlog da nakon održanog glavnog pretresa sud okrivljenom izrekne mjeru bezbjednosti –Obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Postoji opravdana sumnja da je V.A. 22. oktobra prošle godine oko 10.15 časova ispred Doma Narodne skupštine, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usljed psihoorganske razgradnje ličnosti u nivou blagog kognitivnog poremećaja, sa značajnijim ispadom egzekutivnih funkcija, koji boluje od organskog poremećaja raspoloženja, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M.B.

Neovlašćeno noseći pištolj marke "Melior" i 23 komada municije, okrivljeni je došao do šatora postavljenih na kolovozu ispred Doma Narodne skupštine, pa je ušao u drugi šator u nizu, gledano iz pravca njegovog kretanja.

Nakon što je oštećeni M.B. došao do šatora, kako bi proverio ko se nalazi unutra, V.A. je u pravcu oštećenog M.B. ispalio više projektila iz pištolja, od kojih je jedan pogodio oštećenog u desnu nogu koji se potom bacio unazad na drvene palete ispred šatora.

Tom prilikom oštećeni M.B. je zadobio ustrelinu desne noge, koja predstavlja tešku tjelesnu povredu opasnu po život, čiji smrtni ishod je bio spriječen adekvatnim i pravovremenim medicinskim postupcima.

V.A. je potom, dok se još uvijek nalazio u šatoru, upotrebom vatrenog oružja i požarom izazvao opasnost za život i tijelo ljudi i to oštećenog M.B, kao i N.P. i T.S, koji su se nalazili u blizini i koji su pružali pomoć M.B, te i drugih NN lica koja su se nalazila u neposrednoj blizini šatora.

On je nastavio da ispaljuje projektile u različitim pravcima, a potom je na neutvrđen način zapalio unutrašnjost šatora koji je počeo da gori.

Po izlasku iz šatora V.A. su prišli policijski službenici koji su se nalazili ispred zgrade Doma Narodne skupštine.

Podijeli:

Tagovi :

Pucnjava

Skupština Srbije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Отварање моста у насељу Чесма у Бањалуци

Banja Luka

Kako izgleda novi most u banjalučkom naselju Česma?

4 h

3
Сутра облачно, могућа слаба киша

Društvo

Sutra oblačno, moguća slaba kiša

4 h

0
Sjednica Vlade

Republika Srpska

Vlada usvojila izvještaj o radu Fonda solidarnosti za prošlu godinu

4 h

0
Жарко Милаковић тренер јуниора КК Борац

Košarka

Milaković nakon poraza od Ostendea: FIBA Liga šampiona je veliko iskustvo za Borčeve juniore

4 h

0

Više iz rubrike

Зграда компаније Хемофарм са натписом

Srbija

Preuzet Hemofarm: Ovo je novi vlasnik

9 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Srbija

Hapšenje u NIS-u!

9 h

0
Непознате околности: Дјевојка пала са око 20 метара висине

Srbija

Nepoznate okolnosti: Djevojka pala sa oko 20 metara visine

11 h

0
Бакљада гробара након смрти Дулета Вујошевића на Плавом мосту

Srbija

Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner