Logo
Large banner

Hapšenje u NIS-u!

Autor:

ATV
09.04.2026 09:41

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

U nastavku akcije borbe protiv korupcije uhapšeni su zaposleni u NIS-u zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo pronevjera u obavljanju privredne djelatnosti.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom korporativne zaštite NIS-a, postupajući po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su zaposlene u NIS-u, J. I. (1991), V. M. (1986), K. L. (1994), P. M. (1990), S. D. (2001), R. S. (1979) i I.Đ. (1988), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo pronevjera u obavljanju privredne djelatnosti.

Oni se sumnjiče da su na parking prostoru koji se nalazi u neposrednoj blizini Aerodroma "Nikola Tesla", iz kamiona cisterne NIS-a, koji je bio namenjen za redovno snabdijevanje aviona na aerodromu, prisvojili naftne derivate koji su im bili povjereni u radu pretakanjem u privatno kombi vozilo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

NIS

krađa goriva

hapšenje

Srbija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner