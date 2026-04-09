Hapšenje u NIS-u!

U nastavku akcije borbe protiv korupcije uhapšeni su zaposleni u NIS-u zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo pronevjera u obavljanju privredne djelatnosti.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom korporativne zaštite NIS-a, postupajući po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su zaposlene u NIS-u, J. I. (1991), V. M. (1986), K. L. (1994), P. M. (1990), S. D. (2001), R. S. (1979) i I.Đ. (1988), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo pronevjera u obavljanju privredne djelatnosti.
Oni se sumnjiče da su na parking prostoru koji se nalazi u neposrednoj blizini Aerodroma "Nikola Tesla", iz kamiona cisterne NIS-a, koji je bio namenjen za redovno snabdijevanje aviona na aerodromu, prisvojili naftne derivate koji su im bili povjereni u radu pretakanjem u privatno kombi vozilo.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
(b92)
