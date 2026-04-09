Policija tražila Kristijana i Mišu Paskulova u Stelinom stanu: Poznato šta je Golubović skladištio u domu prijateljice

U beogradskoj opštini Zvezdara prethodnih dana odigravala se drama koja je uznemirila stanare jedne mirne ulice. Pripadnici policije pojavili su se na adresi kuće koja je nekad bila u vlasništvu prijateljice Kristijana Golubovića, Stele Stanisavljević, čije je beživotno tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru. U toj kući je Stanisavljevićeva svojevremeno živjela s porodicom.

Postala skladište

Prema riječima očevidaca, policija se raspitivala i za Mišu Paskulova, čovjeka koji je bio u emotivnoj vezi sa Stanisavljevićevom.

"Prije neki dan je bila policija. Vidite, roletne su spuštene. Tražili su Kristijana i Mišu Paskulova", ispričao je jedan komšija, koji je želio da ostane anoniman, pokazujući ka zatvorenoj kući koja, kako kaže, već neko vrijeme djeluje napušteno.

Iako objekat više nije u Stelinom vlasništvu, izvori s terena tvrde da Kristijan Golubović ovu nekretninu i dalje koristi, makar djelimično. U kući skladišti lične stvari, ali i predmete koji pripadaju njegovoj bivšoj partnerki Kristini Spalević. Upravo ta činjenica dodatno komplikuje situaciju, budući da formalno-pravni status boravka u objektu ostaje nejasan. U to se uvjerila i ekipa Kurira koju je Kristijan nedavno ugostio u ovoj nekretnini.

Komšije navode da su u posljednje vreme rijetko viđali da neko ulazi u kuću ili izlazi iz nje, što dodatno podgrijava sumnje i nagađanja.

"Ranije je bilo nekih dolazaka, ali sad ništa. Sve je zatvoreno, kao da niko ne živi tu", dodaje drugi sagovornik.

Podsjetimo, Golubović je nedavno za Kurir izneo i tvrdnje o tome kako su, prema njegovim riječima, nastale optužbe protiv Miše, navodeći da iza svega stoje, kako kaže, "hejteri" i različite spekulacije koje su se pojavile u javnosti.

"Optužili su ga hejteri. Kažu da smo je donijeli u tepihu i istersli iz tepiha u ventilacioni otvor. Haos. Miša ima sreću da sam se ja sa Kristinom posvađao i da sam slobodan i verujte da ja nisam slobodan, on ne bi izdržao bez Stele ni pet dana. Morao bih da brinem o njegovim mačkama", ispričao je Golubović.