Policija tražila Kristijana i Mišu Paskulova u Stelinom stanu: Poznato šta je Golubović skladištio u domu prijateljice

09.04.2026 09:27

Кристијан Голубовић ријалити учесник
U beogradskoj opštini Zvezdara prethodnih dana odigravala se drama koja je uznemirila stanare jedne mirne ulice. Pripadnici policije pojavili su se na adresi kuće koja je nekad bila u vlasništvu prijateljice Kristijana Golubovića, Stele Stanisavljević, čije je beživotno tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru. U toj kući je Stanisavljevićeva svojevremeno živjela s porodicom.

Postala skladište

Prema riječima očevidaca, policija se raspitivala i za Mišu Paskulova, čovjeka koji je bio u emotivnoj vezi sa Stanisavljevićevom.

"Prije neki dan je bila policija. Vidite, roletne su spuštene. Tražili su Kristijana i Mišu Paskulova", ispričao je jedan komšija, koji je želio da ostane anoniman, pokazujući ka zatvorenoj kući koja, kako kaže, već neko vrijeme djeluje napušteno.

Кристијан Голубовић

Scena

Kristijan Golubović dobija nekretninu na poklon, Stelin dečko donio odluku

Iako objekat više nije u Stelinom vlasništvu, izvori s terena tvrde da Kristijan Golubović ovu nekretninu i dalje koristi, makar djelimično. U kući skladišti lične stvari, ali i predmete koji pripadaju njegovoj bivšoj partnerki Kristini Spalević. Upravo ta činjenica dodatno komplikuje situaciju, budući da formalno-pravni status boravka u objektu ostaje nejasan. U to se uvjerila i ekipa Kurira koju je Kristijan nedavno ugostio u ovoj nekretnini.

Komšije navode da su u posljednje vreme rijetko viđali da neko ulazi u kuću ili izlazi iz nje, što dodatno podgrijava sumnje i nagađanja.

"Ranije je bilo nekih dolazaka, ali sad ništa. Sve je zatvoreno, kao da niko ne živi tu", dodaje drugi sagovornik.

Стела Савић

Srbija

Isplivala tajna o Steli Savić čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru

"Kažu da smo je donijeli u tepihu i istresli u ventilacioni otvor"

Podsjetimo, Golubović je nedavno za Kurir izneo i tvrdnje o tome kako su, prema njegovim riječima, nastale optužbe protiv Miše, navodeći da iza svega stoje, kako kaže, "hejteri" i različite spekulacije koje su se pojavile u javnosti.

"Optužili su ga hejteri. Kažu da smo je donijeli u tepihu i istersli iz tepiha u ventilacioni otvor. Haos. Miša ima sreću da sam se ja sa Kristinom posvađao i da sam slobodan i verujte da ja nisam slobodan, on ne bi izdržao bez Stele ni pet dana. Morao bih da brinem o njegovim mačkama", ispričao je Golubović.

