Logo
Large banner

Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

09.04.2026 07:46

Komentari:

0
Бакљада гробара након смрти Дулета Вујошевића на Плавом мосту
Foto: Printscreen/X

Vijest o smrti legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića potresla je srpsku, ali i cijelu evropsku sportsku javnost. Trofejni stručnjak i legenda Partizana prerano nas je napustio u 67. godini.

Nakon velikih zdravstvenih problema sa kojima se borio tokom prethodnih godina, čovjek koji je donio skoro polovinu pehara u vitrine crno-bijelih izgubio je životnu bitku.

Od njega su se oprostile njegove kolege, brojni košarkaši koje je trenirao, ali i oni koji su ga samo poznavali kao vrsnog čovjeka i stručnjaka.

Navijači Partizana će se od legende oprostiti u petak na utakmici protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni, a prethodne večeri su sa Plavog mosta u Beogradu poslali poruku uz bakljadu.

Uputili su Grobari zahvalnicu Dušku Vujoševiću uz natpis "Večno ti hvala, Grobari će zauvijek pamtiti svog generala".

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji počela prije 27 godina

Pobjeda Denvera, ovakav niz se prvi put desio u eri Nikole Jokića

Danas je Veliki četvrtak: Ovo su običaji i pravila koja treba ispoštovati

Dnevni horoskop: Evo šta vam zvijezde poručuju za danas

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner