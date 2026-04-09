Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

Vijest o smrti legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića potresla je srpsku, ali i cijelu evropsku sportsku javnost. Trofejni stručnjak i legenda Partizana prerano nas je napustio u 67. godini.

Nakon velikih zdravstvenih problema sa kojima se borio tokom prethodnih godina, čovjek koji je donio skoro polovinu pehara u vitrine crno-bijelih izgubio je životnu bitku.

Od njega su se oprostile njegove kolege, brojni košarkaši koje je trenirao, ali i oni koji su ga samo poznavali kao vrsnog čovjeka i stručnjaka.

Navijači Partizana će se od legende oprostiti u petak na utakmici protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni, a prethodne večeri su sa Plavog mosta u Beogradu poslali poruku uz bakljadu.

Uputili su Grobari zahvalnicu Dušku Vujoševiću uz natpis "Večno ti hvala, Grobari će zauvijek pamtiti svog generala".