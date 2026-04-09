Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

Komentari:0
Vijest o smrti legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića potresla je srpsku, ali i cijelu evropsku sportsku javnost. Trofejni stručnjak i legenda Partizana prerano nas je napustio u 67. godini.
Nakon velikih zdravstvenih problema sa kojima se borio tokom prethodnih godina, čovjek koji je donio skoro polovinu pehara u vitrine crno-bijelih izgubio je životnu bitku.
Od njega su se oprostile njegove kolege, brojni košarkaši koje je trenirao, ali i oni koji su ga samo poznavali kao vrsnog čovjeka i stručnjaka.
Navijači Partizana će se od legende oprostiti u petak na utakmici protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni, a prethodne večeri su sa Plavog mosta u Beogradu poslali poruku uz bakljadu.
Uputili su Grobari zahvalnicu Dušku Vujoševiću uz natpis "Večno ti hvala, Grobari će zauvijek pamtiti svog generala".
Društvo
27 min0
Košarka
37 min0
Društvo
46 min0
Društvo
44 min0
Srbija
14 h0
Srbija
14 h0
Srbija
19 h0
Srbija
19 h0
Najnovije
Najčitanije
07
54
07
48
07
46
07
42
07
32
Trenutno na programu