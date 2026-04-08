Užasni detalji tragedije u Surčinu: Ubio čovjeka, ukrao mu auto, pa se zabio u krst!

08.04.2026 12:24

Muškarac N.R. (30) koji je noćas oko 2 sata poginuo u Surčinu u saobraćajnoj nesreći, osumnjičen je da je neposredno prije udesa izvršio stravičan zločin.

Naime, sumnja se da je ubio čovjeka (68) u njegovoj porodičnoj kući, a potom ukrao njegov auto "opel vektru" i njome se zakucao u krst!

Zločin se dogodio u Surčinu, a osumnjičeni muškarac je došao kod žrtve kući, ubio je, a potom ukrao njeno vozilo i njome izvršio samoubistvo.

Saobraćajna nesreća se dogodila u naselju Petrovčić, u opštini Surčin, u 2 sata ujutru.

Најновија вијест

Košarka

Umro Duško Vujošević!

Tom prilikom, vozilo je sletjelo sa kolovoza i silovito udarilo u betonski krst koji se nalazio pored puta. Od zadobijenih povreda, muškarac je preminuo na licu mjesta.

- Ljekarska ekipa Hitne pomoći je vrlo brzo izašla na lice mjesta, međutim mogla je samo da konstatuje smrt. Nažalost, stradao je jedan mlad muškarac, oko 30 godina, tako da, nažalost, ovog puta nismo mogli ništa da učinimo za njega - rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović.

Pročitajte više

Инфлуенсер Брајан бој обуен као жена, поред њега бескућник у зеленој јакни

Svijet

Influenser na udaru kritika: Iskoristio beskućnike za sadržaj

7 h

0
Бјегунац ухапшен и спроведен у КПЗ Бијељина

Hronika

Bjegunac uhapšen i sproveden u KPZ Bijeljina

7 h

0
Турска полиција обезбјеђује подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Svijet

Privedeno 10 ljudi nakon napada u Istanbulu

7 h

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Društvo

Novčana pomoć za 75 porodica poginulih boraca i RVI

7 h

0

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Srbija

Detalji stravičnog udes: Izletio sa puta i udario u krst, poginuo na licu mjesta!

10 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Teška tragedija u Surčinu: Mladić stradao u saobraćajnoj nesreći

10 h

0
Медвједи се пробудили из зимског сна: Мјештани узнемирени призором

Srbija

Medvjedi se probudili iz zimskog sna: Mještani uznemireni prizorom

23 h

0
Lisice zatvor pritvor

Srbija

Tzv. kosovska policija uhapsila dva poštara jer su raznosili srpsku poštu?

1 d

0

