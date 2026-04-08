Užasni detalji tragedije u Surčinu: Ubio čovjeka, ukrao mu auto, pa se zabio u krst!

Muškarac N.R. (30) koji je noćas oko 2 sata poginuo u Surčinu u saobraćajnoj nesreći, osumnjičen je da je neposredno prije udesa izvršio stravičan zločin.

Naime, sumnja se da je ubio čovjeka (68) u njegovoj porodičnoj kući, a potom ukrao njegov auto "opel vektru" i njome se zakucao u krst!

Srbija Teška tragedija u Surčinu: Mladić stradao u saobraćajnoj nesreći

Zločin se dogodio u Surčinu, a osumnjičeni muškarac je došao kod žrtve kući, ubio je, a potom ukrao njeno vozilo i njome izvršio samoubistvo.

Saobraćajna nesreća se dogodila u naselju Petrovčić, u opštini Surčin, u 2 sata ujutru.

Tom prilikom, vozilo je sletjelo sa kolovoza i silovito udarilo u betonski krst koji se nalazio pored puta. Od zadobijenih povreda, muškarac je preminuo na licu mjesta.

- Ljekarska ekipa Hitne pomoći je vrlo brzo izašla na lice mjesta, međutim mogla je samo da konstatuje smrt. Nažalost, stradao je jedan mlad muškarac, oko 30 godina, tako da, nažalost, ovog puta nismo mogli ništa da učinimo za njega - rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović.