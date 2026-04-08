Privedeno 10 ljudi nakon napada u Istanbulu

08.04.2026 11:45

Турска полиција обезбјеђује подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/DIA/Omer Hamza Yildiz

Turska policija privela je 10 ljudi tokom istrage o napadu kod zgrade u kojoj se nalazi Konzulat Izraela u Istanbulu, javili su turski mediji.

Rojters je prenio da je jedan napadač ubijen, a da su dvojica ranjena, nakon što su mediji juče objavili da je policija ubila dvojicu napadača, prenosi Srna.

Detalji napada u Istanbulu: Braća stigla u iznajmljenom vozilu, povezani sa terorističkom grupom

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu željeli da prokomentarišu pisanje medija, a Rojters nije uspio da dobije izjavu od predstavnika tužilaštva.

Ministar unutrašnjih poslova Turske Mustafa Čiftči izjavio je nakon jučerašnjeg napada da su napad izvršila lica povezana sa jednom grupom koja "zloupotrebljava religiju".

