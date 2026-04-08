FBI: Iranski hakeri udarili na Ameriku

Autor:ATV
Komentari:0
Hakeri povezani s Iranom ciljaju ključnu američku infrastrukturu, navodi se u novom upozorenju savezne vlade. Više sektora već je pretrpjelo poremećaje u radu i finansijske gubitke zbog tih aktivnosti, prenosi Ej-Bi-Si njuz (ABC News).
Brojne agencije, među kojima su Federalni istražni biro (FBI) i Nacionalna bezbjednosna agencija (NSA), izdale su u utorak hitno upozorenje američkim organizacijama zbog „aktuelnog kibernetičkog iskorišćavanja uređaja operativne tehnologije (OT) povezanih na internet“. Upozorenje se posebno odnosi na napade na programabilne logičke kontrolere (PLC) proizvođača Rokvel automejšn/Alen-Bredli (Rockwell Automation/Allen-Bradley), koji se koriste u brojnim ključnim sektorima. Navodi se da je „ta aktivnost u nekim slučajevima dovela do prekida u poslovanju i finansijskih gubitaka“.
Prema informacijama agencija, grupa koju podržava Iran usmjerila je napade na sektor javnih usluga, sisteme vodosnabdijevanja i odvodnje, kao i na energetski sektor. Iz vlade su takođe poručili da su akteri koje podržava Iran i ranije provodili slične aktivnosti.
(Indeks)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
7 h27
BiH
7 h0
Banja Luka
7 h3
Republika Srpska
8 h0
Svijet
8 h0
Svijet
8 h0
Svijet
8 h0
Svijet
9 h0
Najnovije
Najčitanije
19
03
19
00
18
58
18
53
18
45
Trenutno na programu