FBI: Iranski hakeri udarili na Ameriku

ATV
08.04.2026 11:26

0
Илустрација у којој хакер гледа хакерски извјештај на монитор
Foto: Pexel/Tima Miroshnichenko

Hakeri povezani s Iranom ciljaju ključnu američku infrastrukturu, navodi se u novom upozorenju savezne vlade. Više sektora već je pretrpjelo poremećaje u radu i finansijske gubitke zbog tih aktivnosti, prenosi Ej-Bi-Si njuz (ABC News).

Na meti industrijski kontrolni sistemi

Brojne agencije, među kojima su Federalni istražni biro (FBI) i Nacionalna bezbjednosna agencija (NSA), izdale su u utorak hitno upozorenje američkim organizacijama zbog „aktuelnog kibernetičkog iskorišćavanja uređaja operativne tehnologije (OT) povezanih na internet“. Upozorenje se posebno odnosi na napade na programabilne logičke kontrolere (PLC) proizvođača Rokvel automejšn/Alen-Bredli (Rockwell Automation/Allen-Bradley), koji se koriste u brojnim ključnim sektorima. Navodi se da je „ta aktivnost u nekim slučajevima dovela do prekida u poslovanju i finansijskih gubitaka“.

Ugroženi vodosnabdijevanje i energetski sektor

Prema informacijama agencija, grupa koju podržava Iran usmjerila je napade na sektor javnih usluga, sisteme vodosnabdijevanja i odvodnje, kao i na energetski sektor. Iz vlade su takođe poručili da su akteri koje podržava Iran i ranije provodili slične aktivnosti.

(Indeks)

Олга Раваси стиже у Бањалуку, састаје се са Додиком

Хитна сједница Дома народа прекинута због недостатка кворума

