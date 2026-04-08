Ovaj sovjetski lider je volio da ljubi muškarce u usta: Kastro se izvukao, Tito najgore prošao

08.04.2026 11:04

Брежњев љуби Тита у уста током сусрета
Ljubljenje gosta ili kolege bila je tradicija u Rusiji. Bio je to znak da vam je neko “simpatičan”.

I ljubljenje muškaraca bilo je veoma popularno. Muškarci su se ljubili u specijalnim prilikama, u ratnim pobjedama, nakon velikih bitki.

Lideri SSSR-a bili su, takođe, poznati po toplom zagrljaju i prisnom poljupcu. Staljin je ljubio sovjetske pilote, a Hruščov prvog čovjeka u svemiru Jurija Gagarina.

Ali, najpoznatiji po sočnom poljupcu u usta bio je Leonid Brežnjev, glavni sekretar sovjetske komunističke partije od 1964. do 1982. godine. Povodom tih poljubaca kolale su mnoge šale. Takozvani trojni Brežnjev je postao čuven u svijetu: jedan u lijevi obraz, jedan u desni i treći poljubac usne na usne.

Neki državnici nisu bili srećni zbog takvog načina pozdravljanja i tražili su način da ga eskiviraju. Tako je kubanski lider Fidel Kastro odlučio da nakon sletanja u Moskvu izađe iz aviona s cigarom u ustima. Brežnjev je jednostavno ostao bez mogućnosti da pokaže svoju rusku dobrodošlicu.

Rumunski lider Nikolaj Čaušesku, koji je navodno patio od bakteriofobije, našao je način da izbjegne poljubac i pritom ne uvredi Brežnjeva. Istina, nije poznato kako mu je to uspjelo. Možda je stvar bila u tome što je Rumunija uživala poseban status u Istočnom bloku.

Neki državnici ipak nisu imali ništa protiv ljubakanja sa sovjetskim vođom komunističke partije. Poljubac premijerke Indije Indire Gandi i Brežnjeva i danas krasi zid njenog doma – muzeja.

Međutim, o jednom poljupcu pričalo se decenijama. Poljubac Tita i Brežnjeva je, kažu, bio tako jak da je Josipu Brozu prokrvarila usna.

Ali najpoznatiji poljubac Brežnjeva je svakako onaj s vođom Istočne Njemačke Erihom Honekerom 1979. godine, koji je postao besmrtan zahvaljujući slikaru Dmitriju Vrubelju.

Umjetničko d‌jelo je naslikano na Berlinskom zidu uz reči: “Bože, pomozi mi da preživim ovu smrtonosnu ljubav!”.

