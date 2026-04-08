Objavljeno koliko će Iran zaraditi od prolaska brodova kroz Hormuški moreuz

Izvor:

Tanjug

08.04.2026 10:37

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Brodovi nasukani u Hormuškom moreuzu omogućiće Iranu prihod od više od 360 miliona dolara prolaskom kroz taj ključni plovni put, prenijela je danas, 8. aprila, agencija Tasnim.

Viša analitičarka kompanije “Kepler”, Ameneh Bakr, navela je na mreži Iks da se “172 miliona barela sirove nafte i naftnih derivata nalazi na 182 broda u Persijskom zalivu i čeka dozvolu za prolazak kroz Hormuški moreuz”.

Uključujući putarinu od dva miliona dolara po brodu, Iran će zaraditi ukupno 364 miliona dolara tokom ovog perioda.

Tranzit kroz Hormuški moreuz odvijaće se u koordinaciji sa iranskim oružanim snagama, istakao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

U saopštenju, Arakči je precizirao: “Tokom dvije ned‌jelje, bezbjedan prolaz kroz Hormuški moreuz biće moguć kroz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama i uzimajući u obzir tehnička ograničenja”.

U pitanju je jedna od ključnih tačaka dvoned‌jeljnog primirja između Irana i SAD, jer osigurava da brodovi mogu da prolaze kroz moreuz bez rizika od sukoba, dok Iran istovremeno ostvaruje značajan prihod od tranzita.

