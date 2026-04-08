Novo smrtonosno oružje Moskve: Borbeni robot sam puni i ispaljuje granate

Autor:ATV
Na internetu se pojavio prvi snimak terenskih testiranja kopnenog robotskog kompleksa „Kurijer“, opremljenog novim minobacačkim borbenim modulom „Baguljnik-82“.
Video je objavljen na zvaničnom kanalu proizvođača i jasno prikazuje kako gusjeničarska platforma bez posade ispaljuje mine kalibra 82 mm ka cilju na poligonu.
Ključna karakteristika novog borbenog modula jeste potpuno automatizovan proces punjenja. U rotirajućoj kupoli ugrađena je robotska „ruka“ koja nakon svakog ispaljenja samostalno ubacuje minu u cijev, prenosi sajt www1.ru.
Cijeli ciklus traje oko pet sekundi, što omogućava brze baraže bez potrebe za prisustvom ljudi u zoni opasnosti.
Platforma „Kurijer“ već je ranije predstavljena u više različitih verzija. Nedavno su ruski vojnici prikazali mobilnu stanicu za upravljanje dronovima zasnovanu na ovom kompleksu, dok su predstavljene i druge modifikacije, između ostalog i ona namijenjena borbi protiv dronova.
Uvođenjem minobacačkog modula dodatno se proširuju mogućnosti platforme, koja sada može da pruži vatrenu podršku jedinicama bez izlaganja ljudstva direktnom riziku.
