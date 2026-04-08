Tramp: Veliki dan za svjetski mir, ovo bi moglo biti "zlatno doba Bliskog istoka"

Tanjug

08.04.2026 09:14

Предсједник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп разговарају током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je svanuo veliki dan za svjetski mir koji je, kako je naveo, i Iran želio jer mu je "bilo dosta" kao i svima ostalima, i poručio je da će SAD pomoći u razvoju saobraćaja u Hormuškom moreuzu, kao i da bi moglo da uslijedi "zlatno doba Bliskog istoka".

- Biće tu mnogo pozitivne akcije. Veliki novac će se zgrtati. Iran može da otpočne proces obnove. Mi ćemo dostavljati potrepštine svake vrste i biti blizu kako bismo osigurali da sve protiče kako treba. Siguran sam da hoće - napisao je Tramp jutros na svojoj mreži.

Kako je dodao, "baš kao što to doživljavamo u SAD, ovo bi moglo biti zlatno doba Bliskog istoka".

Tramp je nekoliko sati ranije izjavio da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dvije nedjelje.

Ubrzo nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedjeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Hormuški moreuzom''.

