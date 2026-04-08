Tramp: Veliki dan za svjetski mir, ovo bi moglo biti "zlatno doba Bliskog istoka"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je svanuo veliki dan za svjetski mir koji je, kako je naveo, i Iran želio jer mu je "bilo dosta" kao i svima ostalima, i poručio je da će SAD pomoći u razvoju saobraćaja u Hormuškom moreuzu, kao i da bi moglo da uslijedi "zlatno doba Bliskog istoka".
- Biće tu mnogo pozitivne akcije. Veliki novac će se zgrtati. Iran može da otpočne proces obnove. Mi ćemo dostavljati potrepštine svake vrste i biti blizu kako bismo osigurali da sve protiče kako treba. Siguran sam da hoće - napisao je Tramp jutros na svojoj mreži.
Kako je dodao, "baš kao što to doživljavamo u SAD, ovo bi moglo biti zlatno doba Bliskog istoka".
Tramp je nekoliko sati ranije izjavio da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dvije nedjelje.
Ubrzo nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedjeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Hormuški moreuzom''.
