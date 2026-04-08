Tramp objavio primirje i odgodio napad: Iran slavi

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da je pristao „obustaviti bombardovanje i napade na Iran na period od dvije sedmice“, pod uslovom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog moreuza.

Tramp je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po vašingtonskom vremenu – odnosno 2 sata ujutro po srednjoevropskom – da ponovo otvori Hormuški moreuz, ključan za globalno snabdijevanje naftom. U suprotnom je zaprijetio uništenjem „čitave jedne civilizacije“.

Iran i Izrael takođe su potvrdili da su pristali na dvonedjeljni prekid vatre.

Tramp vjeruje da je Kina pomogla u podsticanju Irana na pregovore

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da vjeruje kako je Kina pomogla u podsticanju Irana na pregovore o prekidu vatre, prenosi AFP.

„Iz onoga što čujem – da“, rekao je Tramp u telefonskom razgovoru, odgovarajući na pitanje da li je Peking učestvovao u pritisku na Teheran, koji je kineski saveznik.

Portparol kineske ambasade u Vašingtonu rekao je za CNN da Kina od početka sukoba „radi na postizanju prekida vatre i okončanju konflikta“.

„Kina pozdravlja sve napore koji vode miru“, rekao je Liu Pengju.

„Nadamo se da će relevantne strane iskoristiti priliku za mir, prevazići razlike dijalogom i što prije okončati sukob“, dodao je.

Peking je već ranije imao važnu ulogu u međunarodnoj diplomatiji, uključujući posredovanje u približavanju Irana i Saudijske Arabije 2023. godine, a kineski predsjednik Si Đinping promoviše ulogu Kine kao globalnog posrednika.

(Indeks)