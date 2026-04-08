Logo
Large banner

Tramp objavio primirje i odgodio napad: Iran slavi

Autor:

ATV
08.04.2026 06:59

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da je pristao „obustaviti bombardovanje i napade na Iran na period od dvije sedmice“, pod uslovom da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog moreuza.

Tramp je ranije Iranu dao rok do 20 sati u utorak po vašingtonskom vremenu – odnosno 2 sata ujutro po srednjoevropskom – da ponovo otvori Hormuški moreuz, ključan za globalno snabdijevanje naftom. U suprotnom je zaprijetio uništenjem „čitave jedne civilizacije“.

Iran i Izrael takođe su potvrdili da su pristali na dvonedjeljni prekid vatre.

Tramp vjeruje da je Kina pomogla u podsticanju Irana na pregovore

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da vjeruje kako je Kina pomogla u podsticanju Irana na pregovore o prekidu vatre, prenosi AFP.

„Iz onoga što čujem – da“, rekao je Tramp u telefonskom razgovoru, odgovarajući na pitanje da li je Peking učestvovao u pritisku na Teheran, koji je kineski saveznik.

Portparol kineske ambasade u Vašingtonu rekao je za CNN da Kina od početka sukoba „radi na postizanju prekida vatre i okončanju konflikta“.

„Kina pozdravlja sve napore koji vode miru“, rekao je Liu Pengju.

„Nadamo se da će relevantne strane iskoristiti priliku za mir, prevazići razlike dijalogom i što prije okončati sukob“, dodao je.

Peking je već ranije imao važnu ulogu u međunarodnoj diplomatiji, uključujući posredovanje u približavanju Irana i Saudijske Arabije 2023. godine, a kineski predsjednik Si Đinping promoviše ulogu Kine kao globalnog posrednika.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

ultimatum

primirje

Iran

Hormuški moreuz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ненад и Неда Митрић, свештеник и попадија погинули у несрећи на путу Брод - Дервента

Hronika

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

19 h

0
Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

Svijet

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

19 h

0
Свештеници Дарко и Богдан

Društvo

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

19 h

0
КК Црвена звезда

Košarka

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

19 h

0

Više iz rubrike

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

Svijet

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

19 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Otrovana porodica gradonačelnika: Majka i kćerka večerale, pa umrle

20 h

0
Држављанин БиХ трчећи ауто-путем покушао да пређе границу

Svijet

Državljanin BiH trčeći auto-putem pokušao da pređe granicu

20 h

0
Афера о Џефрију Епстајну добија нови обрт: Бил Гејтс пред Конгресом, ево и када

Svijet

Afera o Džefriju Epstajnu dobija novi obrt: Bil Gejts pred Kongresom, evo i kada

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

14

Primirje na Bliskom Istoku obara cijene na benzinskim pumpama u Srpskoj

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

19

00

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner