Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

Košarkaši Crvene zvezde su upisali jednu jako, jako važnu pobjedu u Evroligi! Crveno-bijeli su u okviru 36. kola ovog takmičenja na svom terenu slavili protiv Pariza sa 94:81.

Time su napravili jako krupan i jako važan korak ka plasmanu u iduću fazu!

Fudbal Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Trebalo je simpatizerima i navijačima Zvezde ovdje i te kako strpljenja u ovoj utakmici koja je odigrana pred ne tako prepunom Beogradskom arenom. Morali su se naoružati strpljenjem, morali su da spreme čelične živce, jer to Zvezda svojim navijačima i radi cijele sezone.

Bilo je evidentno u susret ovom duelu da situacija nije baš najsjajnija u crveno-bijelom taboru, pogotovo nakon poraza u derbiju, koji i nije bio baš najpotrebniji. Taj meč je bio jako važan, crveno-bijeli su se okliznuli, ali su sada uspjeli da se poprave.

Zvezda je ovdje protiv Pariza imala jednu od tri utakmice koje su od izuzetne važnosti, pogotovo s obzirom na to da pred sobom imaju i Asvel i Real Madrid, a svaka utakmica će biti baš važna u susret kraju regularnog toka sezone.

Saša Obradović se pošteno preznojio, on je u prvoj dionici uspio ekipu da dovede do 34 poena, ali su potom potpuno stali u drugoj, pošto je Pariz radio šta je htio u napadu. Tim iz Francuske, predvođen Nadirom Hifijom, bio je potpuna enigma – nisu znali crveno-bijeli šta će s njim.

Svijet Otrovana porodica gradonačelnika: Majka i kćerka večerale, pa umrle

Tako je trajalo pune tri dionice, da bi konačno Zvezda uspjela da zaigra kako treba i odlijepi se u posljednjih 10 minuta košarke, kada su i napravili razliku kojom su na kraju slavili u ovom jednom zanimljivom duelu, kojim su došli do 20. pobjede u Evroligi, pa sada imaju isti broj kao Barselona i Panatinaikos, dok imaju pobjedu više od Monaka i Makabija.

Djeluje kao da je upravo i pobjeda Dubaija u Litvaniji malo trgnula crveno-bijele u odlučujućim dijelovima utakmice, jer je tim iz Emirata neko ko ozbiljno prijeti.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bio je Čima Moneke sa 21 poenom, Ognjen Dobrić je dodao 19, Kodi Miler Mekintajer 16 uz 14 asistencija, dok je Ebuka Izundu meč završio sa 13 poena. Kod Pariza je najbolji bio Nadir Hifi sa 20 poena, Robinson i Roden su dodali po 20.

(Telegraf)