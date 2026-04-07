Juniori Oldenburga deklasirali Galatasaraj

ATV
07.04.2026 16:51

Јуниорска селекција Олденбурга декласирала је Галатасарај резултатом 93:64 у другом мечу дана на турниру ФИБА Лиге шампиона у Лакташима.
Juniorska selekcija Oldenburga deklasirala je Galatasaraj rezultatom 93:64 u drugom meču dana na turniru FIBA Lige šampiona u Laktašima.

Kao i u prvom meču viđena je jednosmjerna ulica od početka do kraja i nijednog trenutka nije bilo neizvjesnosti.

Najefikasniji u trijumfu Oldenburga bio je Marko Čuvalo sa 19 poena, dok je u poraženom timu Mert Ajdin ubacio 17 poena.

U narednom meču od 17:30 Igokea igra protiv Sabaha.

