Juniori Oldenburga deklasirali Galatasaraj

Juniorska selekcija Oldenburga deklasirala je Galatasaraj rezultatom 93:64 u drugom meču dana na turniru FIBA Lige šampiona u Laktašima.

Kao i u prvom meču viđena je jednosmjerna ulica od početka do kraja i nijednog trenutka nije bilo neizvjesnosti.

Najefikasniji u trijumfu Oldenburga bio je Marko Čuvalo sa 19 poena, dok je u poraženom timu Mert Ajdin ubacio 17 poena.

U narednom meču od 17:30 Igokea igra protiv Sabaha.