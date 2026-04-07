U Laktašima sve spremno za košarkaški spektakl

Laktaši i Igokea spremni su za početak takmičenja u omladinskoj Ligi šampiona, a prvog dana na programu su četiri utakmice

Dvorana u ruhu FIBA Lige šampiona

U prvom meču od 12:30 sastaju se Nimburk i Ostende.

Biće ovo utakmica u okviru grupe A u kojoj se još nalaze i juniori Borca.

FIBA Liga šampiona

Nakon njih na parket izlaze Galatasaraj i Oldenburg od 15 časova u okviru grupe C, dok je u centru pažnje okršaj koji počinje u 17:30. Domaćin Igokea u ovom terminu igra protiv azerbejdžanskog Sabaha i to je prvi meč grupe B. Današnji program zatvara utakmica između subotičkog Spartaka i Bona, u grupi D. Početak je zakazan za 20 časova.