Logo
Large banner

U Laktašima sve spremno za košarkaški spektakl

Autor:

ATV
07.04.2026 11:29

Komentari:

0
ФИБА Лига шампиона
Foto: ATV

Laktaši i Igokea spremni su za početak takmičenja u omladinskoj Ligi šampiona, a prvog dana na programu su četiri utakmice

Dvorana u ruhu FIBA Lige šampiona

U prvom meču od 12:30 sastaju se Nimburk i Ostende.

Biće ovo utakmica u okviru grupe A u kojoj se još nalaze i juniori Borca.

FIBA Liga šampiona

Nakon njih na parket izlaze Galatasaraj i Oldenburg od 15 časova u okviru grupe C, dok je u centru pažnje okršaj koji počinje u 17:30. Domaćin Igokea u ovom terminu igra protiv azerbejdžanskog Sabaha i to je prvi meč grupe B. Današnji program zatvara utakmica između subotičkog Spartaka i Bona, u grupi D. Početak je zakazan za 20 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner