FIBA liga šampiona: Danas počinje završni turnir

Andrej Knežević
07.04.2026 08:49

ФИБА Лига шампиона Лакташи
Foto: ATV

U Laktašima danas počinje završni turnir juniorske FIBA Lige šampiona na kojem će da nastupi dvanaest ekipa podijeljenih u četiri grupe.

Prva utakmica na programu je u 12.30, a čast da otvore turnir pripala je mladim košarkašima Nimburka i Ostendea.

U 15.00 časova na teren izlaze Galatasaraj i Oldenburg u prvoj utakmici grupe C.

U borbu za trofej danas kreće i juniorska selekcija Igokee koju od 18.00 časova očekuje dvoboj sa debitantom u ovom takmičenju ekipom Sabaha iz Bakua.

Prvi takmičarski dan zatvara okršaj Spartaka i Telekom Bona koji počinje u 20.00 časova.

Pročitajte više

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херцлија на турниру у Лакташима

Košarka

FIBA Liga šampiona: Košarkaši Borca umjesto Bnei Herclija na turniru u Laktašima

1 d

0
Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

Košarka

Održan žrijeb juniorske FIBA Lige šampiona: Igokea sa Ludvigsburgom i Sabahom

4 sedm

0
ФИБА Лига шампиона Лакташи

Košarka

FIBA Liga šampiona za juniore: U Laktašima sve spremno za žrijeb

4 sedm

0
Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

Košarka

Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

3 mj

0

Više iz rubrike

Никола Јокић на утакмици против Портланда

Košarka

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

19 h

0
Икогеа јуниори

Košarka

Kreće juniorska Liga šampiona u Laktašima: Igokea spremna na pohod za trofej

1 d

0
Лоше вијести за Николу Јовића

Košarka

Loše vijesti za Nikolu Jovića

1 d

0
Лука Дончић хитно напустио Америку и тражи спас у Европи

Košarka

Luka Dončić hitno napustio Ameriku i traži spas u Evropi

1 d

0

