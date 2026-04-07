FIBA liga šampiona: Danas počinje završni turnir

U Laktašima danas počinje završni turnir juniorske FIBA Lige šampiona na kojem će da nastupi dvanaest ekipa podijeljenih u četiri grupe.

Prva utakmica na programu je u 12.30, a čast da otvore turnir pripala je mladim košarkašima Nimburka i Ostendea.

U 15.00 časova na teren izlaze Galatasaraj i Oldenburg u prvoj utakmici grupe C.

U borbu za trofej danas kreće i juniorska selekcija Igokee koju od 18.00 časova očekuje dvoboj sa debitantom u ovom takmičenju ekipom Sabaha iz Bakua.

Prvi takmičarski dan zatvara okršaj Spartaka i Telekom Bona koji počinje u 20.00 časova.