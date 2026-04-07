Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

Maestralnu partiju imao je Nikola Jokić koji je zabilježio novi tripl-dabl i tako pomogao Denveru da dođe do pobjede protiv Portlanda rezultatom 137:132 poslije preokreta i produžetka.

To je ujedno deveta vezana pobjeda za Nagetse.

Kada je najpotrebnije Nikola Jokić igra najbolje. Sada se u moć srpskog asa uvjerio i Portland čijim košarkašima nije bila dovoljna ni dvocifrena prednost.

Upisao 35 poena i tome dodao 14 skokova i 13 asistencija

Za 43 minuta na parketu Jokić je upisao 35 poena i tome dodao 14 skokova i 13 asistencija. Šutirao je 14/26 za dva 1/5 za tri poena, dok je sva četiri puta bio precizan na liniji penala. Uz to je imao i pet ukradenih lopti kao i dvije blokade, dok je sa druge strane upisao i šest izgubljenih lopti.

Denver je bio u problemu tokom cijelog prvog poluvremena, a iako su se približili u trećoj dionici košarkaši Portlanda su u jednom momentu imali velikih 18 poena prednosti.

Ispred Nagetsa bila je gotovo nemoguća misija, ali uz heroja Jokića ništa nije nemoguće. Preokret je najprije počeo da režira Valenčunas, pridružio mu se Marej, da bi Jokić potom vezao deset poena.

Srpski as imao je priliku da donese već tada potpuni preokret, ali je promašio dva šuta za pobjedu pa je tako meč otišao u produžetak. Tu je glavnu ulogu imao Marej, da bi Jokić na oko minut i po do kraja meča stavio tačku na nevjerovatan preokret za devetu vezanu pobjedu Denvera.

Pomogli Marej i Gordon

Trostruki MVP veliku pomoć imao je od Gordona koji je postigao 23 poena i upisao devet skokova uz pet asistencija, dok je Marej završio meč sa 20 poena, sedam asistencija i jednim skokom.

Sa druge strane Kamara je predvodio Portland sa 30 poena, dok je novu odličnu partiju zabilježio Deni Avdija sa 26 poena, četiri skoka i sedam asistencija.

Ova pobjeda bila je veoma važna za Denver koji se sa Lejkersima bori za treće mjesto na tabeli Zapadne konferencije. Ulog je veliki jer ekipa koja završi na trećem mjestu neće igrati sa liderom (u ovom slučaju Oklahomom) do finala konferencije.