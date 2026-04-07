Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07.04.2026 07:38

Никола Јокић на утакмици против Портланда
Foto: Tanjug / AP / David Zalubowski

Maestralnu partiju imao je Nikola Jokić koji je zabilježio novi tripl-dabl i tako pomogao Denveru da dođe do pobjede protiv Portlanda rezultatom 137:132 poslije preokreta i produžetka.

To je ujedno deveta vezana pobjeda za Nagetse.

Kada je najpotrebnije Nikola Jokić igra najbolje. Sada se u moć srpskog asa uvjerio i Portland čijim košarkašima nije bila dovoljna ni dvocifrena prednost.

Upisao 35 poena i tome dodao 14 skokova i 13 asistencija

Za 43 minuta na parketu Jokić je upisao 35 poena i tome dodao 14 skokova i 13 asistencija. Šutirao je 14/26 za dva 1/5 za tri poena, dok je sva četiri puta bio precizan na liniji penala. Uz to je imao i pet ukradenih lopti kao i dvije blokade, dok je sa druge strane upisao i šest izgubljenih lopti.

Denver je bio u problemu tokom cijelog prvog poluvremena, a iako su se približili u trećoj dionici košarkaši Portlanda su u jednom momentu imali velikih 18 poena prednosti.

Ispred Nagetsa bila je gotovo nemoguća misija, ali uz heroja Jokića ništa nije nemoguće. Preokret je najprije počeo da režira Valenčunas, pridružio mu se Marej, da bi Jokić potom vezao deset poena.

Srpski as imao je priliku da donese već tada potpuni preokret, ali je promašio dva šuta za pobjedu pa je tako meč otišao u produžetak. Tu je glavnu ulogu imao Marej, da bi Jokić na oko minut i po do kraja meča stavio tačku na nevjerovatan preokret za devetu vezanu pobjedu Denvera.

Pomogli Marej i Gordon

Trostruki MVP veliku pomoć imao je od Gordona koji je postigao 23 poena i upisao devet skokova uz pet asistencija, dok je Marej završio meč sa 20 poena, sedam asistencija i jednim skokom.

Sa druge strane Kamara je predvodio Portland sa 30 poena, dok je novu odličnu partiju zabilježio Deni Avdija sa 26 poena, četiri skoka i sedam asistencija.

Ova pobjeda bila je veoma važna za Denver koji se sa Lejkersima bori za treće mjesto na tabeli Zapadne konferencije. Ulog je veliki jer ekipa koja završi na trećem mjestu neće igrati sa liderom (u ovom slučaju Oklahomom) do finala konferencije.

Nikola Jokić

NBA

košarka

Pročitajte više

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Košarka

Željko Obradović progovorio o povratku

2 d

1
Страхиња Јокић из свечане ложе љут галами на присутне навијаче који сједе испод њега

Košarka

Jokićev brat urlao na navijače tokom utakmice

2 d

0
Никола Јокић и Виктор Вембањама

Košarka

Epski duel Jokića i Vembanjame, Denver slavio nakon produžetka

2 d

0
Никола Јокић на утакмици против Јута Џеза остварио нови трипл-дабл

Košarka

Definitivno kraj za Nikolu Jokića

4 d

0

Više iz rubrike

Икогеа јуниори

Košarka

Kreće juniorska Liga šampiona u Laktašima: Igokea spremna na pohod za trofej

1 d

0
Лоше вијести за Николу Јовића

Košarka

Loše vijesti za Nikolu Jovića

1 d

0
Лука Дончић хитно напустио Америку и тражи спас у Европи

Košarka

Luka Dončić hitno napustio Ameriku i traži spas u Evropi

1 d

0
ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херцлија на турниру у Лакташима

Košarka

FIBA Liga šampiona: Košarkaši Borca umjesto Bnei Herclija na turniru u Laktašima

1 d

0

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

