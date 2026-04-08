Iran o primirju sa SAD-om: Prihvatili su okvir našeg plana, obustavljamo odbrambene operacije

Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

SAD i Iran su dogovorili dvosedmično primirje tokom kojeg bi trebali doći do šireg dogovora za obustavu sukoba koji je trajao više od mjesec dana, a svoju reakciju je dao i ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči.

Kako je istakao u svojoj objavi, ključnu ulogu je odigrao Pakistan, koji je bio posrednik u pregovorima između Vašington i Teherana.

"Kao odgovor na bratski zahtjev premijera Šabaza Šarifa iznesen u njegovoj objavi, te uzimajući u obzir zahtjev Sjedinjenih Američkih Država za pregovorima zasnovanim na njihovom prijedlogu od 15 tačaka, kao i najavu predsjednika SAD-a o prihvatanju opšteg okvira iranskog prijedloga od 10 tačaka kao osnove za pregovore, ovim putem, u ime Vrhovnog vijeća za nacionalnu bezbjednost Irana, izjavljujem da, ako se zaustave napadi na Iran, naše moćne oružane snage će obustaviti svoje odbrambene operacije", napisao je.

Referirao se i na ključno pitanje sporazuma, odnosno prolazak brodova kroz Hormuški moreuz.

"U periodu od dvije sedmice, siguran prolaz kroz Hormuški moreuz biće moguć uz koordinaciju s oružanim snagama Irana i uz dužno uvažavanje tehničkih ograničenja", dodao je Aragči.

Ovim primirjem je, barem na dvije sedmice, obustavljen sukob koji je počeo američko-izraelskim napadima na Iran 28. februara, prenosi Kliks.

