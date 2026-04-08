Netanjahu: Primirje ne obuhvata Liban

ATV
08.04.2026 07:24

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.
Foto: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Kancelarija premijera Izraela Benjamina Netanjahua izdala je saopštenje u kojem pozdravlja prekid vatre između SAD i Irana, ističući da se to ne odnosi na Liban, uprkos tvrdnjama pakistanskih posrednika da je i Bejrut obuhvaćen primirjem.

- Izrael podržava odluku predsjednika SAD Donalda Trampa da obustavi napade na Iran na dvije nedjelje, pod uslovom da Iran odmah otvori Ormuski moreuz i obustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu - navodi se u saopštenju kabineta premijera objavljenom samo na engleskom jeziku, prenosi Tajms of Izrael.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je prethodno da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba, uključujući i Liban.

Međutim, kako je navedeno iz kancelarije premijera Izraela, dvonedjeljno primirje ne uključuje Liban.

- Izrael takođe podržava napore SAD da se osigura da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu i terorističku prijetnju za Ameriku, Izrael, iranske arapske susjede i svijet. Sjedinjene Države su rekle Izraelu da su posvećene ostvarivanju ovih ciljeva, koje dijele SAD, Izrael i regionalni saveznici Izraela, u predstojećim pregovorima - zaključuje se u saopštenju.

Pročitajte više

Турска полиција обезбјеђује подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Svijet

Drama u Istanbulu: Pucnjava kod konzulata Izraela, više mrtvih

1 d

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Iran postavio pet uslova za kraj sukoba sa SAD i Izraelom

4 d

0
Припадници холандске полиције, њих четири, униформисани крећу на задатак

Svijet

Eksplozija u Izraelskom centru

4 d

0
Министар спољних послова Израела Гидеон Сар

Republika Srpska

Sar: Zahvalnost Dodiku za ohrabrenje i podršku narodu Izraela

1 sedm

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp objavio primirje i odgodio napad: Iran slavi

12 h

0
Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

Svijet

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

19 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Otrovana porodica gradonačelnika: Majka i kćerka večerale, pa umrle

20 h

0
Држављанин БиХ трчећи ауто-путем покушао да пређе границу

Svijet

Državljanin BiH trčeći auto-putem pokušao da pređe granicu

20 h

0

