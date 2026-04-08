Netanjahu: Primirje ne obuhvata Liban

Kancelarija premijera Izraela Benjamina Netanjahua izdala je saopštenje u kojem pozdravlja prekid vatre između SAD i Irana, ističući da se to ne odnosi na Liban, uprkos tvrdnjama pakistanskih posrednika da je i Bejrut obuhvaćen primirjem.

- Izrael podržava odluku predsjednika SAD Donalda Trampa da obustavi napade na Iran na dvije nedjelje, pod uslovom da Iran odmah otvori Ormuski moreuz i obustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu - navodi se u saopštenju kabineta premijera objavljenom samo na engleskom jeziku, prenosi Tajms of Izrael.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je prethodno da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba, uključujući i Liban.

Međutim, kako je navedeno iz kancelarije premijera Izraela, dvonedjeljno primirje ne uključuje Liban.

- Izrael takođe podržava napore SAD da se osigura da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu i terorističku prijetnju za Ameriku, Izrael, iranske arapske susjede i svijet. Sjedinjene Države su rekle Izraelu da su posvećene ostvarivanju ovih ciljeva, koje dijele SAD, Izrael i regionalni saveznici Izraela, u predstojećim pregovorima - zaključuje se u saopštenju.