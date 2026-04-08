Njemački ministar: Muškarci smiju napustiti zemlju i za to ne trebaju dozvolu

08.04.2026 07:41

Foto: Pixabay

Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus rekao je juče da je pravilo o obaveznom prijavljivanju muškaraca između 17 i 45 godina vojnim vlastima za odlazak u inostranstvo pogrešno protumačeno, te da će već ove sedmice biti unesene dopune tog dijela zakona.

Novi zakon o vojnoj službi stupio je na snagu u januaru, ali je taj dio uglavnom prošao nezapaženo sve do petka, kada je izazvao zabrinutost u javnosti. „Trenutno se za muškarce ništa ne mijenja, svi smiju napustiti zemlju i za to im nije potrebna dozvola“, poručio je ministar odbrane Boris Pistorijus iz Socijaldemokratske stranke Njemačke, za njemačke medije.

Pistorijus je time reagovao na napise koji su se pojavili posljednjih dana, a prema kojima muškarci između 17 i 45 godina moraju tražiti dozvolu vojnih vlasti ako žele napustiti Njemačku.

Cilj je povećati sastav Bundesvera (Bundeswehr) na 260.000 aktivnih vojnika

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu: Primirje ne obuhvata Liban

Ministar odbrane najavio je da će već ove sedmice biti dopunjena odredba novog zakona o vojnoj obavezi koja bi isključila obavezu prijave za one koji se ne odluče za služenje vojnog roka. „Nova vojna obaveza zasniva se na dobrovoljnoj osnovi. Niko neće biti mobilisan protiv svoje volje“, naglasio je.

Početkom godine koaliciona demohrišćansko-socijaldemokratska vlada donijela je novi zakon prema kojem su svi muškarci rođeni nakon 2008. godine dužni da se evidentiraju u vojnu evidenciju. Vojna obuka i dalje je na dobrovoljnoj osnovi.

Zakon predviđa da Bundestag, u slučaju da se ne postigne dovoljan broj regruta, uvede mjere kojima bi se taj broj obezbijedio. Cilj je povećati sastav Bundesvera sa trenutnih 180.000 na 260.000 aktivnih vojnika. Njemačka vlada polazi od toga da će taj broj biti dostignut na dobrovoljnoj osnovi.

(Indeks)

Pročitajte više

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijene nafte se strmoglavile

11 h

0
Почиње исплата пензија у Српској

Društvo

Počinje isplata penzija u Srpskoj

11 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp objavio primirje i odgodio napad: Iran slavi

12 h

0
Ненад и Неда Митрић, свештеник и попадија погинули у несрећи на путу Брод - Дервента

Hronika

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

18 h

0

Više iz rubrike

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Svijet

Netanjahu: Primirje ne obuhvata Liban

11 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp objavio primirje i odgodio napad: Iran slavi

12 h

0
Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

Svijet

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

19 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Otrovana porodica gradonačelnika: Majka i kćerka večerale, pa umrle

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

19

00

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

