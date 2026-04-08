Njemački ministar: Muškarci smiju napustiti zemlju i za to ne trebaju dozvolu

Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus rekao je juče da je pravilo o obaveznom prijavljivanju muškaraca između 17 i 45 godina vojnim vlastima za odlazak u inostranstvo pogrešno protumačeno, te da će već ove sedmice biti unesene dopune tog dijela zakona.

Novi zakon o vojnoj službi stupio je na snagu u januaru, ali je taj dio uglavnom prošao nezapaženo sve do petka, kada je izazvao zabrinutost u javnosti. „Trenutno se za muškarce ništa ne mijenja, svi smiju napustiti zemlju i za to im nije potrebna dozvola“, poručio je ministar odbrane Boris Pistorijus iz Socijaldemokratske stranke Njemačke, za njemačke medije.

Pistorijus je time reagovao na napise koji su se pojavili posljednjih dana, a prema kojima muškarci između 17 i 45 godina moraju tražiti dozvolu vojnih vlasti ako žele napustiti Njemačku.

Cilj je povećati sastav Bundesvera (Bundeswehr) na 260.000 aktivnih vojnika

Svijet Netanjahu: Primirje ne obuhvata Liban

Ministar odbrane najavio je da će već ove sedmice biti dopunjena odredba novog zakona o vojnoj obavezi koja bi isključila obavezu prijave za one koji se ne odluče za služenje vojnog roka. „Nova vojna obaveza zasniva se na dobrovoljnoj osnovi. Niko neće biti mobilisan protiv svoje volje“, naglasio je.

Početkom godine koaliciona demohrišćansko-socijaldemokratska vlada donijela je novi zakon prema kojem su svi muškarci rođeni nakon 2008. godine dužni da se evidentiraju u vojnu evidenciju. Vojna obuka i dalje je na dobrovoljnoj osnovi.

Zakon predviđa da Bundestag, u slučaju da se ne postigne dovoljan broj regruta, uvede mjere kojima bi se taj broj obezbijedio. Cilj je povećati sastav Bundesvera sa trenutnih 180.000 na 260.000 aktivnih vojnika. Njemačka vlada polazi od toga da će taj broj biti dostignut na dobrovoljnoj osnovi.

(Indeks)