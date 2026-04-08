Hezbolah obustavio napade na Izrael

08.04.2026 09:46

Хезболах обуставио нападе на Израел

Militantna grupa Hezbolah obustavila je rano jutros napade na sjeverni dio Izraela i izraelske trupe u Libanu u skladu sa prekidom vatre koji su dogovorili SAD i Iran, rekla su Rojtersu tri libanska izvora bliska grupi.

Izrael je nastavio napade na južni dio Libana i izdao novo naređenje za evakuaciju jednog grada, uz napomenu da će uskoro izvršiti udar, prenose izraelski mediji.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je ranije da prekid vatre između Irana i SAD ne obuhvata Liban.

Komentari (0)
Pročitajte više

Турска полиција обезбјеђује подручје након напада наоружаних људи на зграду у којој се налази израелски конзулат у Истанбулу, Турска, у уторак, 7. априла 2026.

Svijet

Drama u Istanbulu: Pucnjava kod konzulata Izraela, više mrtvih

1 d

0
Пуцњава близу израелског конзулата у Истанбулу, повријеђена полицајац

Svijet

Pucnjava blizu izraelskog konzulata u Istanbulu, povrijeđena policajac

1 d

0
Припадници холандске полиције, њих четири, униформисани крећу на задатак

Svijet

Eksplozija u Izraelskom centru

4 d

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Iran postavio pet uslova za kraj sukoba sa SAD i Izraelom

4 d

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп разговарају током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Veliki dan za svjetski mir, ovo bi moglo biti "zlatno doba Bliskog istoka"

9 h

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Svijet

Iran o primirju sa SAD-om: Prihvatili su okvir našeg plana, obustavljamo odbrambene operacije

11 h

0
Њемачки министар: Мушкарци смију напустити земљу и за то не требају дозволу

Svijet

Njemački ministar: Muškarci smiju napustiti zemlju i za to ne trebaju dozvolu

11 h

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Svijet

Netanjahu: Primirje ne obuhvata Liban

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

19

00

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

