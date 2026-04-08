Hezbolah obustavio napade na Izrael

Militantna grupa Hezbolah obustavila je rano jutros napade na sjeverni dio Izraela i izraelske trupe u Libanu u skladu sa prekidom vatre koji su dogovorili SAD i Iran, rekla su Rojtersu tri libanska izvora bliska grupi.

Izrael je nastavio napade na južni dio Libana i izdao novo naređenje za evakuaciju jednog grada, uz napomenu da će uskoro izvršiti udar, prenose izraelski mediji.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je ranije da prekid vatre između Irana i SAD ne obuhvata Liban.