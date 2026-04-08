IDF: Obustavljeni napadi na Iran

Odbrambene snage Izraela /IDF/ saopštile su da su obustavljeni napadi na Iran, u skladu sa naredbama političkog ešalona, javio je Rojters.

Odluka je donesena nakon što su SAD objavile prekid vatre na dvije sedmice u sukobu sa Iranom.

"Tajms of Izrael" objavio je ranije da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo nastavilo napade na Iran uprkos objavi prekida vatre.

Iran je, u međuvremenu, ispalio nekoliko salvi balističkih raketa na Izrael od kada je prekid vatre trebalo da stupi na snagu.

Militantna grupa Hezbolah obustavila je rano jutros napade na sjeverni dio Izraela i izraelske trupe u Libanu u skladu sa prekidom vatre koji su dogovorili SAD i Iran, prenosi Srna.