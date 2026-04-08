IDF: Obustavljeni napadi na Iran

08.04.2026 10:34

Израел напао Техеран и Бејрут
Foto: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

Odbrambene snage Izraela /IDF/ saopštile su da su obustavljeni napadi na Iran, u skladu sa naredbama političkog ešalona, javio je Rojters.

Odluka je donesena nakon što su SAD objavile prekid vatre na dvije sedmice u sukobu sa Iranom.

"Tajms of Izrael" objavio je ranije da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo nastavilo napade na Iran uprkos objavi prekida vatre.

Iran je, u međuvremenu, ispalio nekoliko salvi balističkih raketa na Izrael od kada je prekid vatre trebalo da stupi na snagu.

Militantna grupa Hezbolah obustavila je rano jutros napade na sjeverni dio Izraela i izraelske trupe u Libanu u skladu sa prekidom vatre koji su dogovorili SAD i Iran, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

IDF Izrael vojska

Izrael

Mete Izraela u Iranu

Iran

Donald Tramp

Pročitajte više

Хезболах обуставио нападе на Израел

Svijet

Hezbolah obustavio napade na Izrael

9 h

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Društvo

Stručnjak za energetiku otkrio kada će pojeftiniti gorivo u BiH

10 h

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Ekonomija

Kako bi trebao izgledati prolaz kroz Hormuški moreuz: Firme će plaćati Iranu i Omanu

10 h

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Svijet

Iran o primirju sa SAD-om: Prihvatili su okvir našeg plana, obustavljamo odbrambene operacije

11 h

0

Više iz rubrike

Авион

Svijet

Avionski saobraćaj ozbiljno poremećen: Mjeseci će biti potrebni

9 h

0
Багуљник-82, роботизован минобацач, сам ставља гранате и испаљује

Svijet

Novo smrtonosno oružje Moskve: Borbeni robot sam puni i ispaljuje granate

9 h

0
Хезболах обуставио нападе на Израел

Svijet

Hezbolah obustavio napade na Izrael

9 h

0
Предсједник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп разговарају током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Veliki dan za svjetski mir, ovo bi moglo biti "zlatno doba Bliskog istoka"

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

19

00

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

