IDF: Obustavljeni napadi na Iran

Autor:ATV
Komentari:0
Odbrambene snage Izraela /IDF/ saopštile su da su obustavljeni napadi na Iran, u skladu sa naredbama političkog ešalona, javio je Rojters.
Odluka je donesena nakon što su SAD objavile prekid vatre na dvije sedmice u sukobu sa Iranom.
"Tajms of Izrael" objavio je ranije da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo nastavilo napade na Iran uprkos objavi prekida vatre.
Iran je, u međuvremenu, ispalio nekoliko salvi balističkih raketa na Izrael od kada je prekid vatre trebalo da stupi na snagu.
Militantna grupa Hezbolah obustavila je rano jutros napade na sjeverni dio Izraela i izraelske trupe u Libanu u skladu sa prekidom vatre koji su dogovorili SAD i Iran, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
9 h0
Društvo
10 h0
Ekonomija
10 h0
Svijet
11 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Najnovije
Najčitanije
19
03
19
00
18
58
18
53
18
45
Trenutno na programu