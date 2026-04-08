Sutra otvaranje mosta u banjalučkom naselju Česma

ATV
08.04.2026 11:13

3
Мост у бањалучком насељу Чесма
Most u banjalučkom naselju Česma preko rijeke Vrbas biće otvoren u četvrtak u 15 časova.

Ranije su radove obišli Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora Putevi Republike Srpske, lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Мост Чесма
Most Česma

Janković je ranije rekao da će otvaranje ovog mosta i pristupnih saobraćajnica donijeti znatne koristi građanima koji tu žive, ali i stanovništvu susjednog Čelinca, Kotor Varoša i Teslića.

Мост Чесма
Most Česma

Vrijednost izvedenih radova na samom mostu su nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.

Мост Чесма
Most Česma

Lider SNSD-a, Milorad Dodik, ističe da je otvaranje mosta veoma značajno za građane, a i samu Banjaluku, jer će smanjiti velike gužve prema tom dijelu grada.

"Bili smo bukvalno prisiljeni da preuzmemo i ove saobraćajnice jer da to nismo uradili ovaj most bi visio kao dokaz nesposobnosti Gradske uprave koja nije imala kapacitete da to završi. Ovdje su bili snažni imovinsko-pravni problemi koji su se, u međuvremenu, riješili", rekao je Dodik.

