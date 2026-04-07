Sutra bez struje 23 naselja i šest ulica u Banjaluci

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će bez struje u Banjaluci biti 23 naselja i šest ulica, saopšteno je iz "Elektrokrajine".
Od osam do 10 časova bez struje će biti dijelovi naselja Motike, Šargovac, Tunjice, Vujinovići, Zalužani, Kuljani i Ramići.
Od osam do 15 časova električne energije neće imati dijelovi ulica Dušana Subotića, Karađorđeva (brojevi 1-59), Krajiških brigada (brojevi 1-7), Omladinska (broj 2) i Velibora Janjetovića.
Od devet do 11 časova bez struje će biti dio naselja Gornja Piskavica, kao i dio naselja Obrovac, te dijelovi naselja Tunjice, Drakulić, Šargovac i Rakovačke Bare.
Od devet do 14 časova bez električne energije biće dio ulice Ljevčanska i dio naselja Bukvalek-Banušići.
Od 9.30 do 13.30 časova bez struje će biti Jevrejska ulica i Ulica kralja Alfonsa XIII broj 1.
Od 11 do 14 časova bez električne energije ostaće dijelovi ulica Srednjoškolska, Dragana Bubića, Branka Grbčića i Ivana Gorana Kovačića.
Od 11.30 do 13.30 časova bez struje će biti dijelovi naselja Bistrica, Jankovići i Karaula.
