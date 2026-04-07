Logo
Large banner

Sutra bez struje 23 naselja i šest ulica u Banjaluci

Autor:

ATV
07.04.2026 17:46

Komentari:

0
Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će bez struje u Banjaluci biti 23 naselja i šest ulica, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Od osam do 10 časova bez struje će biti dijelovi naselja Motike, Šargovac, Tunjice, Vujinovići, Zalužani, Kuljani i Ramići.

Od osam do 15 časova električne energije neće imati dijelovi ulica Dušana Subotića, Karađorđeva (brojevi 1-59), Krajiških brigada (brojevi 1-7), Omladinska (broj 2) i Velibora Janjetovića.

Od devet do 11 časova bez struje će biti dio naselja Gornja Piskavica, kao i dio naselja Obrovac, te dijelovi naselja Tunjice, Drakulić, Šargovac i Rakovačke Bare.

илу-аутомобил.webp

Auto-moto

Jedno dugme u autu mnogi koriste a može da vas ubije

Od devet do 14 časova bez električne energije biće dio ulice Ljevčanska i dio naselja Bukvalek-Banušići.

Od 9.30 do 13.30 časova bez struje će biti Jevrejska ulica i Ulica kralja Alfonsa XIII broj 1.

Od 11 do 14 časova bez električne energije ostaće dijelovi ulica Srednjoškolska, Dragana Bubića, Branka Grbčića i Ivana Gorana Kovačića.

Od 11.30 do 13.30 časova bez struje će biti dijelovi naselja Bistrica, Jankovići i Karaula.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

Banjaluka

naselja bez struje

Elektrokrajina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Tužilaštvo obustavilo istragu protiv Draška Stanivukovića

12 h

1
Оклопно возило САЈ-а Деспот на семафору у центру Бањалуке док се очекује долазак Доналда Трампа Млађег

Banja Luka

Pojačane mjere bezbjednosti u Banjaluci

14 h

0
Возач уништио фасаду зграде

Banja Luka

Bahatost u Banjaluci: Vozač uništio fasadu zgrade pa pobjegao

15 h

0
Снијег

Banja Luka

Poznato do kada građani mogu prijaviti štetu nastalu usljed snijega

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner