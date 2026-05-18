Ljekari stupili u štrajk, primaće samo hitne slučajeve

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH u Tuzlanskom kantonu stupio je u generalni štrajk od danas 18. maja 2026. godine.

Građane mole za razumijevanje i podršku i poručuju da će primati samo hitne slučajeve i pacijente čiji bi životi ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi.

"Pacijentima i građanima želimo poručiti da duboko žalimo što smo zbog ignorantskog stava Vlade TK prisiljeni na ovaj korak. Svjesni smo da će štrajk osjetiti, ali ih molimo za razumijevanje i podršku. Borba za naš status je ujedno i borba za ostanak doktora u ovome kantonu i borba za bolji kvalitet liječenja svih vas", saopštili su.

Zašto su doktori u Tuzlanskom kantonu u štrajku?

"​Ova radikalna, ali nažalost jedina preostala mjera, direktna je posljedica sramotnog odnosa Vlade Tuzlanskog kantona koja je u potpunosti ignorisala ljekarsku struku, prekinula pregovore sa našim Sindikatom i time ugrozila stabilnost zdravstvenog sistema", kažu iz sindikata.

Oni ističu da su doktori u TK mjesecima pokazivali maksimalno strpljenje i spremnost na kompromis, ali je Vlada direktno degradirala doktorsku profesiju kada je jednostrano prekinula pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije, odbijajući dijalog o opravdanim zahtjevima onih koji nose najveći teret zdravstvenog sistema.

"S druge strane Vlada je potpisala izmjene Kolektivnog ugovora isključivo sa sindikatom ostalih uposlenih u zdravstvu. Nemamo ništa protiv kolega, ali nećemo dozvoliti da se preko leđa doktora medicine i stomatologije lome koplja i degradira naš status. Diskriminacija i ignorisanje reprezentativnog sindikata doktora nećemo prihvatiti", saopštili su.

Na kraju su pozvali Vladu TK da hitno i bez odlaganja pristupi potpisivanju aneksa Kolektivnog ugovora.

"Naši zahtjevi su jasni, legitimni i od njih nećemo odustati. Štrajk će trajati sve do ispunjenja naših zahtjeva i potpisivanja aneksa Kolektivnog ugovora koje garantuju dostojanstvo ljekarske profesije", poručili su.