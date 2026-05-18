Monstruozno su je mučili, ali je svaki put preživjela: Danas je Sveta Irina, evo šta nikako ne smijete da radite

18.05.2026 07:05

Крст у Српској православној цркви.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan posvećen Svetoj velikomučenici Irini.

Životni put ove svetice bio je zanimljiv. Rođena je u neznabožačkoj porodici, ali se posvetila hrišćanskoj vjeri i krstila se. Zbog svoje posvećenosti veri, bila je mučena od strane četiri cara, ali su je Božji anđeli spasavali.

Car Sedekija je zakopao do glave u jendek napunjen zmijama i škorpijama, ali je anđeo usmrtio otrovne životinje i sačuvao djevicu nepovrijeđenu. Tada isti car je pokušao da je prestruže testerom, no testera se odbijala od njenog tijela kao od kamena. Pokušao je i da je veže za točak pod vodenicom i pusti vodu, ali voda nije htjela da teče, već je stajala, pa je djevica ostala živa i zdrava. Anđeli tad otvoriše zemlju i progutaše njene mučitelje.

Kad je došla u grad Mesemvriju, car Savorije je ubio, ali je Bog oživio. Videvši to, car se svojim brojnim podanicima preobrati u hrišćanstvo i pokrsti se. I tako je sveta Irina svojim stradanjem i čudesima privela u vjeru Hristovu preko sto hiljada neznabožaca.

Najzad je sama legla u grob i naredila da se grob zatvori. Poslije četiri dana, kad su grob otvorili, nje nije bilo u unutra. Tako je postala svetica i mučenica Irina, koja je sve žrtvovala i sve pretrpjela, kako bi se Bog što više proslavio među ljudima.

Prema narodnim običajima na današnji dan, a u slavu velikomučenice Irine, nikako ne valja koristiti oštre predmete, sjeći ili testerisati građu. Danas se ne sjeku nokti, niti šiša kosa, jer se vjeruje da ćete tako navući nesreću na sebe. U selima se još i praktikuje da djeca piju vodu koja je odstajala jedan dan, jer se vjeruje da će im dati snagu koja je imala velikomučenica Irina.

