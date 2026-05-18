Isprobajte recept za pužiće sa sirom i prelivom: Domaće pecivo mekano "kao duša"

Autor:ATV
Komentari:0
Mekani i prozračni pužići sa sirom savršen su izbor za doručak, ali i kada poželite domaće pecivo. Sočni iznutra, sa bogatim nadjevom od sira i prelivom koji ih čini posebno mekanim, osvajaju već na prvi zalogaj.
Ovaj recept smo pronašli na JuTjub kanalu "Domaći recepti", gdje se posebno izdvajaju recepti za peciva.
Sastojci za tijesto:
- 30 grama svježeg ili osam grama suhog kvasca
- jedna kašika šećera
- jedna kašika brašna
- 200 mililitara mlijeka
- 250 mililitara vode
- jedno jaje
- 50 + 20 mililitara ulja
- 800 grama brašna + još malo po potrebi
Nadjev:
- 500 grama svježeg sira
- pola kašičice soli
- dva cijela jajeta
- 125 grama maslaca
Preliv:
- dva cijela jajeta
- 200 mililitara jogurta
- malo soli
Priprema:
U manjoj posudi sjedinite kvasac, šećer, malo brašna i toplo mlijeko. Lagano promiješajte i ostavite nekoliko minuta da se kvasac aktivira i zapjeni.
U veću posudu sipajte brašno, dodajte mlijeko, vodu, jaje, 50 mililitara ulja i pripremljeni kvasac. Zamijesite mekano tijesto koje će se u početku lijepiti za ruke, a zatim dodajte još 20 mililitara ulja i nastavite mijesiti dok tijesto ne postane glatko.
Posudu prekrijte i ostavite tijesto da naraste, dok se ne udvostruči. Nadošlo tijesto kratko premijesite pa ga na pobrašnjenoj površini razvucite u pravougaonik srednje debljine.
Za nadjev sjedinite sir, sol i jaja pa ravnomjerno rasporedite preko tijesta. Odozgo naribajte hladan maslac, a zatim pažljivo uvijte tijesto u rolat. Rolat narežite na jednake kolutove i redajte ih u podmazan pleh, tako da stoje na široj strani, piše Kliks
Posebno umutite jaja, jogurt i malo soli pa preliv rasporedite preko pužića tako da gotovo budu prekriveni smjesom. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni nekih 30 do 35 minuta, dok lijepo ne porumene i dok se preliv ne upije.
Nakon pečenja, pužići ostaju mekani, mirisni i veoma sočni, idealni za posluživanje dok su još topli.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
6 h0
Društvo
16 h0
Društvo
23 h0
Društvo
23 h0
Najnovije
13
58
13
56
13
55
13
55
13
45
Trenutno na programu