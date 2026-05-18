Sastanci urodili plodom: Kina će povećati uvoz iz Amerike, u fokusu meso

Kina je pristala da poveća trgovinu američkim poljoprivrednim proizvodima, uključujući govedinu i perad, nakon samita Donalda Trampa i Si Đinpinga u Pekingu.

Bijela kuća saopštila je da će Kina kupovati američke poljoprivredne proizvode u vrijednosti od 17 milijardi dolara godišnje tokom 2026. godine, a isti nivo trebalo bi da bude zadržan i 2027. i 2028. godine.

Uz to, biće obnovljen pristup kineskom tržištu za američku govedinu, dok će uvoz peradi biti nastavljen iz saveznih država koje je američko Ministarstvo poljoprivrede proglasilo slobodnim od ptičjeg gripa.

Dogovor dolazi dvije godine nakon vrhunca kineskog uvoza američkih poljoprivrednih proizvoda, koji je 2022. godine dostigao 38 milijardi dolara.

Prema podacima USDA (USDA), taj iznos je pao na osam milijardi dolara u 2025. godini, uključujući i pad kupovine soje sa gotovo 18 milijardi na tri milijarde dolara. Ipak, nije odmah jasno koliko će Kina dodatno kupovati soje, iako je upravo taj sektor bio među najpogođenijima tokom trgovinskog rata.

Sporazum se nadovezuje na ranije trgovinsko primirje iz oktobra, kada je Kina pristala da obnovi kupovinu američke soje. Bijela kuća je tada navela da se Peking obavezao na uvoz 12 miliona metričkih tona u tekućoj marketinškoj godini i po 25 miliona tona u svakoj od naredne tri godine. Podaci USDA pokazuju da su Sjedinjene Američke Države do 7. maja izvezle 10,9 miliona tona soje u Kinu.

Dvije strane najavile su i širenje trgovine kroz uzajamno smanjenje carina za određene proizvode. Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je da će raditi na uklanjanju necarinskih barijera i problema pristupa tržištu za poljoprivrednu robu, dok će Vašington razmatrati kineske primjedbe u vezi sa zadržavanjem mliječnih proizvoda, morske hrane, izvoza bonsaija u saksijama i priznavanjem pokrajine Šandong (Shandong) kao zone bez ptičjeg gripa.

Prema navodima Bijele kuće, stotine američkih pogona za preradu govedine, među kojima su i oni koje vode Tajson (Tyson) i Kargil (Cargill), ponovo će moći da izvoze u Kinu. Ipak, Peking za sada nije zvanično potvrdio sve detalje dogovora.

(Kliks)