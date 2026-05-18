Logo
Large banner

Sastanci urodili plodom: Kina će povećati uvoz iz Amerike, u fokusu meso

Autor:

ATV
18.05.2026 07:50

Komentari:

0
Амерички предсjедник Доналд Трамп, десно, рукује се са кинеским председником Си Ђинпингом док одлази након посете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/Evan Vucci/Pool Photo via AP

Kina je pristala da poveća trgovinu američkim poljoprivrednim proizvodima, uključujući govedinu i perad, nakon samita Donalda Trampa i Si Đinpinga u Pekingu.

Bijela kuća saopštila je da će Kina kupovati američke poljoprivredne proizvode u vrijednosti od 17 milijardi dolara godišnje tokom 2026. godine, a isti nivo trebalo bi da bude zadržan i 2027. i 2028. godine.

Uz to, biće obnovljen pristup kineskom tržištu za američku govedinu, dok će uvoz peradi biti nastavljen iz saveznih država koje je američko Ministarstvo poljoprivrede proglasilo slobodnim od ptičjeg gripa.

Dogovor dolazi dvije godine nakon vrhunca kineskog uvoza američkih poljoprivrednih proizvoda, koji je 2022. godine dostigao 38 milijardi dolara.

Prema podacima USDA (USDA), taj iznos je pao na osam milijardi dolara u 2025. godini, uključujući i pad kupovine soje sa gotovo 18 milijardi na tri milijarde dolara. Ipak, nije odmah jasno koliko će Kina dodatno kupovati soje, iako je upravo taj sektor bio među najpogođenijima tokom trgovinskog rata.

Sporazum se nadovezuje na ranije trgovinsko primirje iz oktobra, kada je Kina pristala da obnovi kupovinu američke soje. Bijela kuća je tada navela da se Peking obavezao na uvoz 12 miliona metričkih tona u tekućoj marketinškoj godini i po 25 miliona tona u svakoj od naredne tri godine. Podaci USDA pokazuju da su Sjedinjene Američke Države do 7. maja izvezle 10,9 miliona tona soje u Kinu.

Dvije strane najavile su i širenje trgovine kroz uzajamno smanjenje carina za određene proizvode. Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je da će raditi na uklanjanju necarinskih barijera i problema pristupa tržištu za poljoprivrednu robu, dok će Vašington razmatrati kineske primjedbe u vezi sa zadržavanjem mliječnih proizvoda, morske hrane, izvoza bonsaija u saksijama i priznavanjem pokrajine Šandong (Shandong) kao zone bez ptičjeg gripa.

Prema navodima Bijele kuće, stotine američkih pogona za preradu govedine, među kojima su i oni koje vode Tajson (Tyson) i Kargil (Cargill), ponovo će moći da izvoze u Kinu. Ipak, Peking za sada nije zvanično potvrdio sve detalje dogovora.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kina

Amerika

izvoz

meso

Donald Tramp

Si Đinping

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Старење руке

Zdravlje

Naučnici: Ljudsko tijelo brzo stari u dva životna perioda

6 h

0
породица родитењи и дјеца

Porodica

Jedini roditeljski savjeti koji su vam potrebni

6 h

0
романса љубав брак превара

Ljubav i seks

Zabranjeno voće: Zašto slobodne žene privlače zauzeti muškarci?

6 h

0
Чланица жирија Деми Мур позира фотографима по доласку на премијеру филма „Папирни тигар“ на 79. међународном филмском фестивалу у Кану, јужна Француска, у суботу, 16. маја 2026. године.

Stil

Demi Mur je privukla svu pažnju u Kanu, pojavila se u ogromnoj rozoj haljini

6 h

0

Više iz rubrike

Штрајк жељезничке компаније у Њујорк се наставља, путници се припремају за хаос у понед‌јељак

Svijet

Štrajk željezničke kompanije u Njujork se nastavlja, putnici se pripremaju za haos u poned‌jeljak

6 h

0
Два америчка борбена авиона се сударила у ваздуху, појавио се снимак

Svijet

Dva američka borbena aviona se sudarila u vazduhu, pojavio se snimak

7 h

0
упозорење земљотрес бих данас

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu, evakuisano 7.000 ljudi

7 h

0
Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.

Svijet

Iran našao novi način da zaprijeti: Na meti kablovi i internet

7 h

0

  • Najnovije

13

58

Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner