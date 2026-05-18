Našoj pjevačici suprug umro na rukama, pa joj oteli firmu: Kćerku udala za bogatog šeika

18.05.2026 07:55

Foto: Instagram / elmasinanovic_official

Elma Sinanović pričala je nedavno o privatnom životu i otkrila detalje koje javnost do skoro nije znala. Pjevačica je otkrila da li joj se desilo da joj je neko uzeo pjesmu, a onda je priznala i da su joj oteli i firmu nakon smrti muža.

"Desilo se jednom da mi je jedna osoba otela pjesmu. Ne bih da ga imenujem sad, pjevač je u pitanju. Nemam namjeru da budem u centru pažnje zbog toga. Bitno je da ja nisam nikom otela ništa. Inače, trenutno imam drugi problem. Firma mi je oteta, to se desilo nakon što mi je muž preminuo. U tolikom problemu u kom sam se našla, ljudi kojima sam vjerovala su riješili da me izdaju. Međutim, pravda je na mojoj strani. Neće me dobiti na sudu. Duguju mi sto dvadeset miliona dinara", rekla je Elma.

Elma je potom otkrila da li postoji pjesma koju je skupo platila, a da se nije isplatila.

"Sve pjesme sam dosta platila. Sve pjesme su moja lična karta i posebne su na svoj način", rekla je Elma u emisiji "Premijera - vikend specijal".

Smrt muža nikada neće preboljeti

Inače, tragičan događaj je okončao sreću porodice Elme Sinanović. Ona je bila udata za biznismena Smaila Sinanovića Magija, koji je preminuo 2019. godine.

S njim ima ćerku Huliju.

"Moj muž je bio bolestan od 2015. godine. Oboje smo bili svjesni da će doći taj dan, i dosta smo puta razgovarali na tu temu. Njegov je amanet bio da ja nikada ne prestanem da se bavim muzikom. Tokom svakog razgovora je insistirao na tome. Govorio je da je sve to normalno, da ćemo se svi prije ili kasnije naći na onoj drugoj strani", otkrila je nedavno pjevačica sa tugom u glasu za Alo i dodala da je rastanak sa mužem nešto što nikada neće preboljeti", rekla je Elma, čija je ćerka sreću pronašla kraj bogatog šeika.

Ćerka u ljubavi sa bogatim šeikom

"Elma je oduševljena budućim zetom, šeikom iz Katara. Tamo su svi očarani Hulijinom ljepotom. Tretiraju je kao princezu. Oni se zabavljaju već neko vrijeme i odmah su svi znali da su njih dvoje stvoreni jedno za drugo. Hulija je sada na relaciji Katar-Srbija, ali će se u nekom trenutku skroz preseliti tamo. Elma i Hulija su jako vezane", pričao je izvor za "Kurir".

