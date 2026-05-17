Isplivao snimak kada je gost ujeo Đanija: Prekinuo nastup, dezinfikovali mu ranu

17.05.2026 20:40

Radiša Trajković Đani doživio je neviđenu neprijatnost, nakon što ga je, prema svjedočenju prisutnih, jedan od gostiju ugrizao za stomak, a sada se pojavio i snimak sa proslave.

Pjevač je sinoć nastupao na svadbi u Staroj Pazovi, koja se završila neočekivano dramatično kada je poznati pjevač pretrpio povredu nakon što ga je, prema svjedočenju prisutnih, jedan od gostiju ugrizao za stomak.

Đani završio u bolnici

On je nakon ovoga završio u bolnici, gdje je primio vakcinu protiv tetanusa i dobio je antibiotike da pije.

Đanija ujeo gost na svadbi! Folker ima ranu na stomaku

Na društvenim mrežama objavljen je snimak sa slavlja u kom se vidi kako folker negoduje zbog onog što se dogodilo, te imitira potez pomenutog gosta. Pjevač je bio bijesan, pa je odmah prekinuo da pjeva, a nekoga je dozivao, dok su mu prisutni dezinfikovali ranu.

Podsjetimo, kako je naveo izvor za medije, nije bilo nikakve tuče niti svađe, a gost je ugrizao pjevača navodno jer ga je "pogodila pjesma".

@crane.operator.bolic #djani #ujelidjanija #nodjaninoparty ♬ izvorni zvuk - Aleksandar Bolic

Slađa, njegova supruga, kaže da joj je sada sve to smiješno, ali da joj nije bilo svejedno kada je saznala za nemili događaj.

"Ujeo ga čovjek, sad mi je smiješno nije mi bilo. Nije namjerno, zna tog čovjeka. Smiješno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Tu mu je mladež potkačio. Sutra nam je godišnjica braka, idem da mu kupim kacigu, pancir i štit. Uplašila sam se - rekla je Slađa.

Organizatori svadbe izrazili su žaljenje zbog nemilog događaja i istakli da je u pitanju izolovan incident koji nije ugrozio ostatak proslave. Ovaj nesvakidašnji događaj pokrenuo je lavinu reakcija, a mnogi fanovi pjevača izrazili su zabrinutost i podršku.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornog tekstu na portalu atvbl.rs.

