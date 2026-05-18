Katarina Grujić snimala kćerku u kolima bez pojasa, pa popila kritike - da li je ovo bezbjedno?

18.05.2026 07:23

Катарина Грујић пјевачица
Katarina Grujić aktivna je na društvenim mrežama gde svakodnevno objavljuje slike i snimke iz svakodnevnog života, ali sada je razbjesnila svoje pratioce.

Naime, pjevačica je na Tiktoku objavila snimak iz automobila sa ćerkicom Katjom, a ono što je zabrinulo mnoge je što devojčica nije bila vezana.

Devojčica je pjevala maminu novu pesmu, dok je Kaća ponosno snimala.

Ipak, malena Katja nije bila u autosjedištu, niti je bila vezana, već je stajala u automobilu, dok je on bio u pokretu.

Odmah su se javili zabrinuti pratioci da je pitaju zašto dijete nije vezano.

"Sjedište? Pojas?", "Zašto nemate pojas? Nije kul! Bezbjednost na prvom mjestu! ", neki su od zabrinutih komentara.

S druge strane, bilo je i onih koji su branili Kaću.

"Joj bre u svakom videu vidite samo loše. Šta te briga? Njeno dijete, njena stvar. Ne kvari prelijep video", "Snimaju spot", "Šećrelema mala", "Jooo mala Kaća. Bože koliko je slatka", "Malecka med! A Kaća kao i uvek prelijepa", neki su od pohvalnih komentara.

Katarina Grujić i fudbaler Marko Gobeljić već godinama uživaju u skladnom braku, a kruna njihove ljubavi je ćerkica Katja.

Poznati par ne krije da mašta o velikoj porodici, a atraktivna pjevačica je sada otvoreno progovorila o proširenju porodice i izazovima majčinstva.

Razgovori o prinovi u njihovom domu su postali deo svakodnevice, a oboje imaju veliku želju da njihova porodica postane brojnija.

"Od kada se Katja rodila, Marko i ja maštamo o proširenju porodice. Voleli bismo da joj podarimo brata ili sestru, ili čak oboje, iako znamo da će biti onako kako Bog odluči, i onda kada za to bude vrijeme", objašnjava pevačica, ističući da bi volela veliku porodicu.

"Često se šalim, pa kažem da ću Marku roditi minimum troje dece, a da će Katja dobiti i brata i sestru. Naravno, ne bih se bunila ni da imamo petoro djece", piše Telegraf

