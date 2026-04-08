Умро Душко Вујошевић!

Преминуо је кошаркашки тренер Душко Вујошевић.
Прослављени тренер Партизана, бивши селектор репрезентације Србије и неколико других клубова недавно је примљен у болницу због озбиљних здравствених проблема.
У веома лошем стању пребачен је у Ургентни центар гдје му је установљено да има проблема са срцем, бубрезима и плућима, јер је примљен са упалом плућа.
Због проблема са бубрезима Душко Вујошевић је урадио трансплантацију бубрега у Минску прије неколико година.
Након хоспитализације, љекари су се борили да му спасу бубрег, а тешка клиничка слика погоршавала је читаву ситуацију.
