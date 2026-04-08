Influenser na udaru kritika: Iskoristio beskućnike za sadržaj

Brajan Boj našao se na udaru kritika zbog novog videa snimljenog na londonskoj ulici Brik Lejn (Brick Lane), u kojem su ga optužili da iskorištava beskućnike za svoj sadržaj. Modni bloger, pravim imenom Brajan Grej Jambao (Bryan Grey Yambao), posjetio je popularnu ulicu poznatu po ponudi hrane i svratio u poznatu zalogajnicu Bejgel bejk (Beigel Bake), a sve je snimio kamerom.

Šetnja s Birkin torbom

Odjeven u dizajnerski kaput i noseći skupocjenu Birkin torbu, 44-godišnji Brajan odskakao je od okoline. Dok je išao prema zalogajnici, zamalo ga je srušio biciklist, koji mu je u prolazu dobacio kompliment.

„Oh, rekao mi je da izgledam prelijepo. Danas dobijam puno komplimenata“, komentarisao je Brajan u kameru.

To je podstaklo drugog muškarca, koji je djelovao ranjivo, da mu priđe i takođe mu uputi kompliment, no činilo se i da traži njegov broj telefona, zbog čega se influenser povukao i odbio ga. Dok je nastavljao svojim putem, žena koja je sjedila na podu ispred pekare rekla mu je: „Izgledaš prelijepo, dušo.“

„Puno vam hvala, rekla mi je da izgledam prelijepo“, rekao je Brajan, oduševljen komentarom.

„Neukusno i neprimjereno“

Upravo su te interakcije izazvale nelagodu kod dijela gledalaca i podstakle ih na kritiku.

„Tako si neprimjeren, a činjenica da na sebi nosiš bogatstvo i prizor ljudi koji imaju manje čini sve ovo još tužnijim i neugodnijim... Iskreno, ja ovo ne bih objavio. Ovo je prikaz onih koji imaju i onih koji nemaju uživo“, napisala je jedna osoba.

„Smatram da je prilično neukusno što si došao u naš kvart i iskoristio ranjive ljude za svoj sadržaj. Nadam se da si im barem kupio nešto za jelo ili piće“, dodao je drugi.

Zabrinutost za sigurnost

Drugi su pak izrazili zabrinutost za Brajanovu sigurnost jer je nosio izuzetno skupe luksuzne predmete u tom dijelu grada.

„Šetati tamo s Birkin torbom... Čovječe, nadam se da si imao tjelohranitelja sa sobom“, komentarisao je jedan pratilac. „Dobijem tahikardiju kad te vidim kako tamo šetaš s torbom“, napisao je drugi.

„Šta ti je, dovraga, Brajane?! Povedi obezbjeđenje sljedeći put! Da samo znaju koliko vrijedi to što nosiš. Nikad se ne bih usudio nositi svoju Birkin torbu ili satove po Londonu, a živim u Ujedinjenom Kraljevstvu“, poručio je treći.

Ko je Brajan Boj?

Brajan je na kraju napustio ulicu bez incidenta, iako nije bio oduševljen gužvom u restoranu. Nakon što je u izlogu ugledao „meso“, ušao je i stao u dugačak red.

„O, Bože, ovo je krcato. Puno je ljudi. Ovdje bi trebali kontrolisati gužvu. Ne znam imam li živaca čekati u redu“, rekao je.

Influenser rođen u Manili proslavio se sredinom 2000-ih svojim duhovitim i ponekad oštrim komentarima o visokoj modi. Redovno sjedi u prvim redovima na modnim revijama, a bio je i sudija u emisiji Amerikas nekst top model (America’s Next Top Model).

Brajan se zalaže za veću zastupljenost Azijata u svijetu mode, nakon što je primijetio koliko je malo ljudi iz tog dijela svijeta prisutno na najvažnijim modnim događanjima. Od 2022. godine urednik je modne publikacije Perfekt magazin (Perfect Magazine).