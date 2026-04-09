Preuzet Hemofarm: Ovo je novi vlasnik

09.04.2026 09:51

Зграда компаније Хемофарм са натписом
Foto: www.hemofarm.ba

Londonska firma CapVest (CapVest) i zvanično je postala novi vlasnik vršačke kompanije Hemofarm preuzimanjem većinskog udela u njemačkoj kompaniji Štada (STADA).

Investiciona firma CapVest Partners (CapVest Partners LLP) iz Londona saopštila je posljednjeg dana marta da je završila preuzimanje većinskog udela u Štada Arcnajmittel (STADA Arzneimittel AG), njemačkoj farmaceutskoj kompaniji specijalizovanoj za proizvode za široku potrošnju, generičke i specijalizovane lijekove.

Ovom akvizicijom vršačka farmaceutska kompanija Hemofarm, kao dio Štada grupe (STADA Group), i zvanično je dobila novog vlasnika.

Таблета

Srbija

Hemofarm povlači Diklofenak u Srbiji

Štada je kupila privatnu kompaniju Hemofarm 2006. godine, a 2017. sama Štada je prešla u većinsko vlasništvo fondova Bein kapital (Bain Capital) iz SAD i Cinven (Cinven) iz Velike Britanije, koji su kupili oko 63 odsto akcija, vrijednih približno 4,1 milijardu evra, dok je kompanija istovremeno izašla sa berze.

Proces preuzimanja Štade od strane CapVest Partnersa započeo je potpisivanjem obavezujućeg sporazuma u septembru 2025. godine, nakon čega su uslijedila regulatorna odobrenja.

U saopštenju londonskog fonda navodi se da će, nakon snažnih rezultata u 2025. godini, završetak transakcije omogućiti ubrzanje globalnog rasta kompanije Štada i ulaganja u organski razvoj i nove akvizicije.

Štada zapošljava oko 12.000 ljudi širom svijeta i u prošloj godini ostvarila je prihode od 4,3 milijarde evra, uz rast od šest odsto, kao i rekordni prilagođeni EBITDA od 961 milion evra.

