"Trampov sin ne ide nigdje ako nije usklađeno sa politikom zvanične Amerike"

Posjeta sina američkog predsjednika Donalda Trampa Mlađeg Republici Srpskoj pokazuje da SAD polako dolaze na Balkan i da Amerika ima ozbiljne namjere da mijenja svoj odnos prema regionu, rekao je Srni politički analitičar Stevica Deđanski.

Deđanski je ukazao da Tramp Mlađi sigurno ne ide nigdje ako to nije usklađeno sa politikom zvanične Amerike, budući da je sin američkog predsjednika.

Za izjavu Trampa Mlađeg da "Amerikanci mogu mnogo da nauče dolaskom u Srpsku", Deđanski je rekao da je očigledno da je američka administracija shvatila da je pogrešno igrala na kartu protiv srpskog naroda bilo u Sarajevu, bilo u Beogradu, te ocijenio da to znači da će se neke stvari u bliskoj budućnosti promijeniti.

"Nama u svakom slučaju odgovara bilo koja od tih varijanti, jer u onoj konstalaciji u SAD pre dolaska predsednika Trampa nismo imali nikakve šanse. Za sve smo bili krivi i niko nije hteo da nas razume", rekao je Deđanski.

On je podsjetio da je Trampova administracija u njegovom prvom mandatu imala drugačiji odnos prema srpskom narodu, prema Srbiji, kao što je Vašingtonski sporazum /o Kosovu i Metohiji/, koji nije bio idealan, ali je, ipak, uvažavao neke stvari koje Srbija govori.

Deđanski je napomenuo da su u drugom Trampovom mandatu skinute američke sankcije Miloradu Dodiku i ostalim zvaničnicima Srpske, koje je bivša administracija stavila na listu sankcija, te da je to pokazalo dobru diplomatsku aktivnost, prije svega Dodika i političara Srpske.

Napomenuo je i da je Tramp Mlađi dva puta bio i u Srbiji, te da SAD polako dolaze na Balkan što, s obzirom na odnos Brisel, može samo da godi.

On je podsjetio i na izjavu nekadašnjeg američkog izaslanika Ričarda Grenela, koji je na riječi evropskih zvaničnika da bi Srbija trebalo da se povinuje Briselu i slijedi evropski put, odgovorio da bi bilo bolje da Srbija sarađuje sa Amerikom, nego sa Briselom.

"To su sve izjave i znaci koji pokazuju dolazak Amerike na Balkan. Ja se tome radujem, pogotovo što Amerika nema želju da sa našim prijateljima, kao što je Rusija, vodi neki iscrpljujući rat i preganjanje, ali hoće očigledno da podele zonu uticaja. I oni žele ovde dominantan uticaj", rekao je Deđanski.

On je dodao da Srpska i Srbija mogu da se nadaju da će, zbog svoje pozicije, bratskih i prijateljskih odnosa sa Rusijom, neuvođenja sankcija, u budućoj podjeli svijeta i zona uticaja, svi imati blagonaklon stav prema Srbima, jer svjetsku politiku mijenjaju svjetski veliki igrači.

On je rekao da Srbi prvi put u svojoj istoriji imaju šansu, zahvaljujući pametnoj politici da ne budu ti koji se prave pametni, nego da dobro prođu u nekog podjeli karata.

"Sada treba biti strpljiv u foto-finišu, i ne napraviti grešku. Dolazak Donalda Trampa Mlađeg ovde, potpredsednika SAD Džej Di Vensa u Mađarsku, pokazuje da su nam šanse veoma dobre", istakao je Deđanski.

Što se tiče izjave Trampa Mlađeg na panelu u Banjaluci da se demokratija često koristi kao oružje da se stvore problemi u regionu i drugim dijelovima svijeta, Deđanski je rekao da su se sa tim suočavali upravo Srbi.

"Kad god neko napadne Srpsku ili Srbiju, onda dobijamo `demokratski` odgovor da `obe` strane treba da se smire, iako srpski narod nikad ništa ne radi nikome. Izmišljaju neke stvari na izborima da bi pomogli da njihova briselska agentura dođe na vlast, pa izmišljaju krađe i medijsko spinovanje, a oni to rade", rekao je Deđanski.