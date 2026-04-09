Donald Tramp Mlađi u intervju sa Malagurskim: Srpska ima ogroman potencijal u energetici

"Mislim da treba da iskorititi resurse koje imate, jedna od stvari koja se stalno ističe je ogroman potencijal u energetici. Vidimo šta se dešava u utrci za vještačkoj inteligenciju i informatičke kapacitete, a u osnovi svega, sa koje god strane posmatrate se nalazi energija. Ako imate neiskorišćeni energetski potencijal i možete da ga razvijate ovdje, uz visoko obrazovano stanovništvo koje ne očekuje da bude plaćeno milion, a da ne radi ništa i da se ne pojavljuje na poslu jednom u dvije nedjelje - imate vrijedne ljude, imate obrazovane ljude, imate životni standard koji se može održati vez finansijskog sloma mislim da je to sjajna prilika da mnoge američke kompanije, velike tehnološke kompanije i data centri dođu ovdje, iskoriste tu energiju i grade u skladu sa tim i oslone se na ljude koji imaju i znanje i volju da to sve iznesu i po stručnosti i po radnoj etici. I mislim da je to zaista izuzetna prilika", rekao je Tramp.

Sin američkog predsjednika se u razgovoru sa Malagurskim dotakao navoda koje su mediji plasirali da je "Tramp ruski agent". Sve su to besmislice, ali u svim tim napadima došao je od izražaja naš "trampovski" karakter, kaže Tramp Mlađi.

"Mislim da je genetika. Rekao bih da je "trampovski" karakter došao do izražaja. Voditi biznis je teško, ali je politika je sasvim drugačiji svijet. Svi ti napadi, sva ta besmislenost, mislim da su samo ojačali moju riješenosti kada je sve počelo. Kada smo već ušli u to, ispostavilo se da se dobro snalazim za mikrofonom, pa sam krenuo u kampanju, a onda kada dođete na vlast, odjednom ste "ruski agent". Onda sam razmišljao, danas sam se slikao sa 1.000 ljudi, mora da je među njima bio i neko takav. Želio sam da vjerujem da tu zaista ima nečega. Ako FBI nešto kaže, ako CIA tako tvrdi, mora da je istina, a ispostavilo se da je potpuna besmislica", rekao je Tramp.

On kaže da su Bog, porodica i otadžbina za njegovu porodicu veoma važni.

"Mislim da kada odrastate u određenoj porodici i u određenom okruženju, borite se za ono u šta vjerujete. Očigledno je da su Bog, porodica i otadžbina za nas kao porodicu izuzetno važni - oduvijek je bilo tako. To su vrijednosti koje su nam usađene od najranijeg djetinjstva i opet nije lako. Mnogi jednostavno nemaju snage za to, ali mi imamo tu sreću da možemo da istrajemo i nastavimo dalje. Ponekad, agresivnost druge strane , ta mržnja i zloba zapravo više pojačavaju nego što guše energiju koja nam je potrebna da izdržimo i istrajemo.

Sin predsjednika SAD-a je posjetio Banjaluku na poziv Igora Dodika, organizacionog sekretara SNSD-a i sina Milorada Dodik, a Tramp se osvrnuo sa paralelu između njih dvojice i porodica.

"Djeluje da su veoma slične. Ne poznajem dovoljno dobro istorijski kontekst, ali djeluje da postoji paralela. Zalažete se za ono u šta vjerujete, izloženi sve progonu od strane ljevice, imate nevladine organizacije finansirane preko USAID-a, koji promovišu "vouk" ideologiju ili komunizam, ali nažalost ne poznajem dovoljno sve detalje. Američku politiku razumijem prilično dobro i kada je riječ o manjim regionima svijeta, tu već nisam toliko upućen, ali djeluje da ima dosta sličnosti i mogu to da razumijem jer sam i sam prošao kroz to", kaže Tramp.

Trampova administracija je ukinula finansiranje USAID-a, koji je kako kaže Donald Mlađi, jedna od najvećih prevara nad američkim narodom kada je riječ o trošenju novca.

"To je jedna od najvećih prevara nad američkim narodom kada je riječ o trošenju novca poreskih obveznika na isključivo političke ciljeve, sve pod izgovorom da se čini dobro širom svijeta. Kada je Mask počeo da istražuje vidjeli smo razne stvari. Recimo, 25 miliona dolara za obrezivanje u Mozambiku... Onda čovjek pomisli, pa ne djeluje da to snižava cijenu gorica ili namirnica niti pomaže Amerikancima. Kada malo dublje zagrebete vidite da se tako finansiraju njihovi bliski ljudi, koji onda ta sredstva vraćaju u SAD. Vidite šta se dešava, obilazite u kampanju najtvrđe republikanske savezne države i kažete, nemoguće da neko ko zaostaje 40 bodova prema anketama, ipak prikuplja više novca od svog protivnika, koji je tu godinama, koji je veoma popularan i veoma konzervativan, i to u odnosu pet prema jedan. Kažete sebi, kako je to moguće, nije mi jasno? Otkrili smo kako, dakle, novac se nije samo, da tako kažem, vraćao Demokratskoj stranci u SAD. To je slučaj i sa novcem za Ukrajinu, gdje se veliki dio vraćao u Bajdenovu kampanju. Taj novac se koristio za širenje "vouk" agende širom svijeta. Tu se radi o stotinama miliona dolara, čak i milijardu dolara", kaže Tramp.

On se dotakao i toga kako se širi jedan kompletan narativ o Srbima i ovom prostoru.

"Postoji taj narativ, znate kad čitate razne stvari i na prvih 97 stranica pretrage na Guglu, vidite svašta, bilo da je riječ o ovim prostorima ili o Srbiji, a onda dođete i razgovarate sa ljudima. Ja dolazim iz poslovnog svijeta, ali se razgovor uvijek nekako okrene ka politici i ljudi postavljaju pitanja jer mislim da su biznis i politika tijesno povezani. Kao što sam rekao, bez dobre političke dobrih javnih politika, nema ni dobrih propisa, a bez odgovarajućeg regulatornog okvira koji će omogućiti da budete uspješni, ništa se ne može postići. Postoji narativ koji se konstruiše, a koji nije u skladu sa stavovima ljudi. Kada razgovarate sa ljudima, vidite da su te politike popularne. Ljudi ih žele. A zamislite šok. Većina razumnih ljudi, posebno u Istočnoj Evropi ne vjeruju da muškarci mogu tek tako da postaju žene niti da SAD troše 100 miliona dolara kako bi to učili djecu u školama. Kada provedete vrijeme na terenu, shvatite da zdrav razum ipak još uvijek prevladava, ali to nije laka borba pogotovo kada vidite količine novca koji u to ulaže", kaže Tramp.