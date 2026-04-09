Milaković nakon poraza od Ostendea: FIBA Liga šampiona je veliko iskustvo za Borčeve juniore

09.04.2026 14:43

Жарко Милаковић тренер јуниора КК Борац
Juniorska selekcija Ostendea domogla se polufinalne runde na turniru FIBA Lige šampiona koji se igra u Laktašima.

Belgijska ekipa upisala je i drugu pobjedu u grupnoj fazi, a nakon Nimburka, danas su savladali i banjalučki Borac rezultatom 81:51.

Najefikasniji u redovima Ostendea bio je kapiten Tim Vernijers koji je ubacio 18 poena dok je na drugoj strani Borčevu listu strijelaca predvodio Luka Šćekić sa 13 poena.

FIBA Liga šampiona je veliko iskustvo za Borčeve juniore, rekao je trener ove ekipe Žarko Milaković nakon poraza od Ostendea.

"Ova je utakmica za ove ove klince u 24 sata, gdje nismo imali prostora da se odmorimo. Ostende je juče imao slobodan dan i bolje se fizički pripremili. Mi smo parirali skoro 15 minuta, ali onda smo pali fizički, i mislim da ništa skoro nismo ubacili za tri poena i to nas je koštalo ovako visokog rezultata za njih. Sigurno selekcija, ozbiljan sistem, ozbiljan rad i želim im sreću iz nastavku", rekao je Milaković.

