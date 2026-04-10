Logo
Large banner

Zbog saobraćajni kazni aktivna SMS prevara, građani upozoreni

Autor:

ATV
10.04.2026 10:14

Komentari:

0
Паркинг Бањалука
Foto: ATV

Poslednjih dana kruži još jedna u nizu SMS prevara – građani se upozoravaju na neplaćene saobraćajne kazne. Stručnjaci za sajber bezbjednost poručuju da se na takve poruke ne odgovara brzopleto, već da se odvoji vrijeme za provjeru na osnovu nekoliko relativno jednostavnih pravila.

Ovako izgleda poruka kojom su pre par dana sajber kriminalci pokušali da obmanu građane Srbije:

Obavještenje o neplaćenoj saobraćajnoj kazni od JP "Putevi Srbije": Vaše vozilo ima neriješenu kaznu u državnom sistemu. Prema zakonskim odredbama, rok za uplatu je 08. april 2026. godine. U slučaju kašnjenja: – Zabrana preregistracije i nove registracije vozila, privremeno povlačenje vozačke dozvole, naložiće se administrativna taksa od 35 odsto, moguće su pravne i kreditne posljedice, odnosno sudsko postupanje.

U tekstu poruke dodaje se i da je potrebno hitno uplatiti na sajtu "Puteva Srbije" i link – klikom na njega prevara zapravo počinje.

"Tada se preuzimaju podaci i obično u prirodi fišinga jeste da se preuzmu osjetljivi podaci, najčešće lični podaci, kredencijali, pristupni parametri za platne kartice, odnosno CVV broj platnih kartica ili bilo koji privatni ključ digitalne imovine", objašnjava Vladimir Marjanović, šef Odseka u Službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku.

Ovo nije prvi put da se tokom ove godine dešavaju ovakve prevare. Niti je ovo jedino preduzeće čije se ime zloupotrebljava.

"Upravo u ovom scenariju kada imamo poruku od 'Puteva Srbije' koji nam šalju kaznu koja je nama stigla za naplatu, samo je dovoljno da razmislimo da li ikada 'Putevi Srbije' uopšte mogu da naplaćuju kazne građanima i da li bi takve informacije trebalo da dolaze putem SMS-a ili Votsapa", navodi stručnjak za sajber bezbjednost Nenad Bučevac.

Krajem prošle godine pripadnici MUP-a razotkrili su međunarodnu sajber prevaru. Tom prilikom uhapsili su osumnjičene za slanje lažnih SMS poruka i krađu podataka građana Srbije.

"Oni su preuzimali saobraćaj sa baznih stanica, taj uređaj se nalazi u pokretnom vozilu koje je kružilo gradom i kako koja bazna stanica je bila u tom rejonu, oni su je suspendovali i preuzimali saobraćaj i direktno slali poruke kao ove o kojima smo pričali. Predstavili su se kao javno preduzeće 'Putevi Srbije' ili neko zvučno preduzeće, na taj način slali poruke, dovodili oštećene u zabludu da se radi o stvarnom SMS-u", pojašnjava Marjanović.

Kome prijaviti prevaru

A kada do prevare dođe, prvo se prijavljuje nadležnim institucijama – prije svega na mejl Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a, potom oni prijavu proslijeđuju nadležnom tužilaštvu.

Postoji nekoliko načina kako mi možemo na prvu loptu utvrditi da je prevara u pitanju.

"Prvenstveno poziv na broj ili poziv na neku hitnost – čim u poruci kaže da imamo određen rok da uplatimo određenu sumu novca koju mi potencijalno dugujemo, napadač igra na ulogu našeg straha da moramo što pre prebaciti novac. Takođe, ukoliko stoji neki određeni link, trebalo bi da pogledamo šta je u domenu tog linka, odnosno na koji sajt nas taj link vodi i samim tim možemo videti da li je verifikovana institucija koja nam šalje novac ", ukazuje Bučevac.

Savjetuje da se koristi dvofaktorska autentifikaciju.

"Ukoliko potencijalno posumnjamo da smo mi kliknuli na link ili uneli karticu naše platne institucije u nečiji maliciozni link, da odmah kontaktiramo banku ili drugu relevantnu instituciju i da kažemo šta smo uradili, kako bi oni blokirali", rekao je Bučevac.

I za ovakve stvari važi jedno pravilo, kažu stručnjaci, ukoliko deluje previše dobro da bi bilo istinito, vjerovatno i jeste tako.

(RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SMS

prevara

saobraćajna kazna

Srbija

MUP Srbije

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

08

Gosić, Butigan i firma Buba Kompani osuđeni zbog zloupotrebe položaja i pranja novca

10

57

Skočila cijena sirove nafte!

10

50

Drama oko crne magije i pokušaja ubistva u Tesliću završena psihijatrijskim liječenjem

10

44

Počeo štrajk! Desetine hiljada putnika u problemu

10

32

Novo revolucionarno otkriće: Vještačka inteligencija može detektovati srčane bolesti i do pet godina ranije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner