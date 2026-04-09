Logo
Large banner

Pazite, prazne vam račune: Masovna prevara sije haos u komšiluku

Autor:

ATV
09.04.2026 21:26

Komentari:

0
Foto: Pexels

Policija upućuje hitan apel građanima na oprez nakon što je veliki broj ljudi nasjeo na novu, sofisticiranu prevaru putem SMS poruka i e-mailova.

Meta su klijenti banaka, a prevaranti uspijevaju da isprazne račune u roku od nekoliko minuta.

Prvo stigne SMS, a onda kreće pljačka

Prevaranti šalju poruke u kojima se navodi da ističe pristup aplikaciji za mobilno ili internet bankarstvo (mBanking). U poruci se nalazi link koji vodi na lažnu internet stranicu koja izgleda identično kao zvanična stranica banke.

Žrtve, u strahu da ne izgube pristup svom novcu, unose lične podatke i kodove iz tokena, čime direktno predaju "ključeve" svog računa kriminalcima.

Oštećeni za hiljade evra

Najnoviji slučajevi iz Splita, Siska i Kutjeva pokazuju koliko su ove prevare opasne:

  • Muškarac (43) ostao je bez čak 4.000 evra nakon što je kliknuo na link misleći da obnavlja pristup banci.
  • Žrtva (62) prijavila je nestanak 1.868 evra sa računa odmah nakon unosa podataka.
  • U Sisku je prevarena čak i jedna firma nakon što su radnika telefonski navodili kroz lažno "ažuriranje", sa računa preduzeća je nestao sav novac.

Kako prepoznati prevaru?

Policija ističe nekoliko glavnih indikatora na koje morate obratiti pažnju:

  • Banke nikada ne traže ažuriranje podataka putem SMS-a koji sadrži link.
  • Lažne stranice su često pune gramatičkih grešaka jer prevaranti koriste loše internet prevodioce.
  • Nikada ne unosite trocifreni broj sa poleđine kartice na stranice do kojih ste došli preko linka u poruci.
  • Poruke uvijek koriste paniku i "hitne rokove" kako bi vas natjerali na brzu i nepromišljenu reakciju.

Šta kaže policija?

"Potrebno je izbjegavati otvaranje poveznica iz sumnjivih poruka, ne ustupati podatke o karticama. U slučaju bilo kakve sumnje, odmah kontaktirajte banku i događaj prijavite policiji", poručuju iz MUP-a, prenosi Dnevnik.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

Hrvatska

Sajber kriminal

Mobilni telefon

Internet prevara

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner