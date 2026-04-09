Povučeno više od 270.000 automobila, jedna greška može biti kobna

ATV
09.04.2026 20:59

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Foto: Borta/Pexels

Proizvođač automobila Dženeral motors opozvao je 271.770 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama zbog problema sa kamerom za vožnju unazad.

Kako je saopštila Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na auto-putevima (NHTSA), opoziv se odnosi između ostalog i na modele "ševrolet malibu", prenosi Rojters.

Prema NHTSA, ekran kamere može da prikazuje iskrivljenu ili praznu sliku, što smanjuje pregled vozača iza vozila i povećava rizik od nesreće.

Kod iskrivljene slike, ekran prikazuje sliku sa kamere, ali ona je deformisana, što se često dešava zbog softverske greške u obradi slike, mehaničkog pomjeranja ili oštećenja sočiva kamere ili problema sa kablom ili konekcijom.

U slučaju prazne slike, ekran je crn, beo ili potpuno "mrtav" i ne prikazuje ništa, što može da bude posledica kvara kamere, prekinutog ili oštećenog kabla, softverskih problema ili kvara u konektorima ili napajanju.

Autorizovani servisi će izvršiti inspekciju automobila i po potrebi zamijeniti problematičnu kameru kako bi se obezbijedila sigurnost vozila, dodaje NHTSA.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

