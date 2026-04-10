Prištinska inspekcija zatvorila ambulante u srpskim selima na KiM

Inspekcija samoproglašenog Kosova zatvorila je danas, na Veliki petak, ambulante u selima Banje i Suvo Grlo, u kojima živi srpsko stanovništvo.

Na objektu ambulante u selu Banje postavljena je žuta traka na kojoj piše da je objekat zatvoren po nalogu Direkcije za inspekciju iz Srbice, a tokom zatvaranja su bili prisutni i inspektori iz Prištine.

Istovremeno je sa Osnovne škole "Milun Jakšić" u selu Banje i Tehničke škole u Srbici uklonjene table, prenosi Kosovo onajn.

Mještani kažu da je uklonjena tabla na kojoj je pisalo AP Kosovo i Metohija.

Zatvaranjem ambulanti Srbima ugrožena prava na zdravstvenu zaštitu

Zaustavljanjem rada ambulanti u selima Banje i Suvo Grlo, prištinska vlast direktno je ugrozila pravo na zdravstvenu zaštitu srpskog naroda i svih građana koji su koristili usluge ovih zdravstvenih ustanova, upozorila je Srpska lista.

Srpska lista zbog ove današnje akcije traži hitnu reakciju međunarodne zajednice budući da je o neosnovanom upadu u ambulante obavijestila EU, SAD i zemlje Kvinte, kao i misije OEBS-a, Euleksa, Kfora i Unmika.

U saopštenju Srpske liste se navodi da su međunarodni predstavnici, prije svih specijalni predstavnik EU Peter Sorensen i Ambasada SAD u Prištini, stavili do znanja prištinskim vlastima da ne smije doći do prekida pružanja zdravstvenih i obrazovnih usluga građanima.

Oni su, podsjeća Srpska lista, jasno poručili i da će se pitanje funkcionisanja institucija u oblasti zdravstva i prosvjete rješavati isključivo kroz dijalog, na osnovu postignutih sporazuma i u dogovoru sa srpskim narodom.

- Zahtijevamo hitnu reakciju međunarodne zajednice da bi se spriječilo dalje ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i omogućio nesmetan rad zdravstvenih ustanova - ističe se u saopštenju.

Iz Srpske liste napominju da su ambulante u Banjama i Suvom Grlu godinama pružale usluge svim građanima bez diskriminacije, što dodatno pokazuje da je njihovo zatvaranje politički motivisan potez na štetu običnih ljudi, koji dolazi nakon jučerašnje provokacije, kada su uklonjene srpske zastave u Gračanici.

- Zahtijevamo da se bez odlaganja omogući ponovno funkcionisanje ambulanti i da se građanima obezbijedi pravo na zdravstvenu zaštitu, koje im niko ne smije uskratiti. Ovo je test odgovornosti i odlučnosti EU i SAD da se poštuju prava srpskog naroda - naglašava se u saopštenju.

