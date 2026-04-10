Najzdravija biljka proljeća: Čisti organizam od toksina

U narodu se vjeruje da nijedna biljka ne čisti organizam, posebno sistem za varenje i krv, kao srijemuš. Upravo zato nosi titulu jedne od najzdravijih proljećnih biljaka.
Poznat je i kao medveđi luk, jer se vjeruje da ga medvjedi jedu nakon zimskog sna kako bi očistili organizam.
Pošto sušenjem gubi ljekovita svojstva, preporučuje se konzumiranje isključivo u svježem stanju. Smatra se i jednom od najljekovitijih biljaka u prirodi.
Poslije zime, srijemuš brzo pomaže organizmu da se oslobodi štetnih materija. Bogat je eteričnim uljima, mineralima, vitaminom C, karotinom, proteinima, mastima i alicinom.
Ljekoviti su mladi proljećni listovi koji se beru krajem marta, tokom aprila i maja, dok se lukovice skupljaju ljeti i u jesen.
Lj!ekovito dejstvo
Njegovo dejstvo slično je bijelom luku, zahvaljujući visokoj koncentraciji sumpornih jedinjenja.
Smatra se da pomaže kod:
Koristan je i kod respiratornih tegoba poput bronhitisa i astme, jer olakšava iskašljavanje i disanje. Djeluje antibakterijski i može pomoći kod crijevnih parazita, kao i kod rana koje sporo zarastaju.
Listovi srijemuša mogu se koristiti na različite načine:
Može se pripremati slično kao spanać ili koristiti kao zelena salata. Prepoznatljiv je po mirisu bijelog luka kada se list protrlja među prstima.
Glava – ublažava glavobolju i štiti od moždanog udara
Pluća – pomaže kod respiratornih problema
Srce – jača krvne sudove i reguliše pritisak
Krv – smanjuje holesterol i čisti krvotok
Stomak – poboljšava varenje i štiti želudac
Srijemuš je jednostavan, prirodan i izuzetno koristan dodatak ishrani, posebno u proljećnim mjesecima kada je organizmu potrebno čišćenje i oporavak.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
