Najzdravija biljka proljeća: Čisti organizam od toksina

10.04.2026 15:06

Салата од сријемуша сервирана у тањиру са индијским орасима и наренданим сиром.
U narodu se vjeruje da nijedna biljka ne čisti organizam, posebno sistem za varenje i krv, kao srijemuš. Upravo zato nosi titulu jedne od najzdravijih proljećnih biljaka.

Poznat je i kao medveđi luk, jer se vjeruje da ga medvjedi jedu nakon zimskog sna kako bi očistili organizam.

policija svedska tanjug ap Fredrik Sandberg (3)

Svijet

Drogirao suprugu, silio je na prostituciju sa 120 muškaraca

Pošto sušenjem gubi ljekovita svojstva, preporučuje se konzumiranje isključivo u svježem stanju. Smatra se i jednom od najljekovitijih biljaka u prirodi.

Počinje sezona

Poslije zime, srijemuš brzo pomaže organizmu da se oslobodi štetnih materija. Bogat je eteričnim uljima, mineralima, vitaminom C, karotinom, proteinima, mastima i alicinom.

Ljekoviti su mladi proljećni listovi koji se beru krajem marta, tokom aprila i maja, dok se lukovice skupljaju ljeti i u jesen.

Lj!ekovito dejstvo

Njegovo dejstvo slično je bijelom luku, zahvaljujući visokoj koncentraciji sumpornih jedinjenja.

илу-аутопраоница-10042026

Auto-moto

Ovo su najveće greške koje mnogi prave u autoperionici: Obratite pažnju, moglo bi skupo da vas košta

Smatra se da pomaže kod:

  • povišenog krvnog pritiska
  • arterioskleroze
  • problema sa želucem i crijevima
  • bolesti jetre.

Koristan je i kod respiratornih tegoba poput bronhitisa i astme, jer olakšava iskašljavanje i disanje. Djeluje antibakterijski i može pomoći kod crijevnih parazita, kao i kod rana koje sporo zarastaju.

61a4e094b9cbe Oblačno

Društvo

Sutra oblačno i toplije nego danas

Upotreba u kuhinji

Listovi srijemuša mogu se koristiti na različite načine:

  • kao dodatak salatama
  • u varivima
  • uz jaja
  • u namazima (sa maslacem ili krem sirom)
  • kao začin za supe i čorbe

Može se pripremati slično kao spanać ili koristiti kao zelena salata. Prepoznatljiv je po mirisu bijelog luka kada se list protrlja među prstima.

Za šta je sve dobar

Glava – ublažava glavobolju i štiti od moždanog udara

61a4e094b9cbe Oblačno

Društvo

Sutra oblačno i toplije nego danas

Pluća – pomaže kod respiratornih problema

Srce – jača krvne sudove i reguliše pritisak

Krv – smanjuje holesterol i čisti krvotok

Stomak – poboljšava varenje i štiti želudac

Srijemuš je jednostavan, prirodan i izuzetno koristan dodatak ishrani, posebno u proljećnim mjesecima kada je organizmu potrebno čišćenje i oporavak.

Pročitajte više

Радници Жељезнице Републике Српске поправљају пругу

Društvo

Ponovo uspostavljen saobraćaj na relaciji Doboj - Banjaluka

2 h

0
Samsung Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G сада доступни у БиХ

Nauka i tehnologija

Samsung Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G sada dostupni u BiH

2 h

0
Saobraćaj Ormuski moreuz

Svijet

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz se jedva odvija: Hiljade brodova na čekanju

3 h

0
Елек: Да навијам за заставу испод које ми је отац био мучен? Нећу, тачка

BiH

Elek: Da navijam za zastavu ispod koje mi je otac bio mučen? Neću, tačka

3 h

4

Više iz rubrike

Прољеће-жена

Zdravlje

Zašto je vitamin C važan za žene?

20 h

0
Жена погинута главом на кољенима сједи на кревету због проблема са сном

Zdravlje

Šta se dešava sa tijelom kada ne spavamo?

1 d

0
Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.

Zdravlje

Pet navika zbog koji se gojite: Neke nemaju veze sa hranom

1 d

0
Мушкарац се држи за главу због умора.

Zdravlje

Ovo su simptomi nedostatka željeza u krvi: Prepoznajte ih na vrijeme

2 d

0

